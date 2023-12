Μαύρα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για τους κατοίκους της Παλαιστίνης και της Ουκρανίας. Για πρώτη φορά οι Ουκρανοί γιορτάζουν για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, σε συγχρονισμό με τις χώρες της Δύσης, αψηφώντας τη Ρωσία.

«Η καρδιά μας, σήμερα το βράδυ, είναι στη Βηθλεέμ, όπου ο πρίγκιπας της ειρήνης απορρίπτεται και πάλι από την αποτυχημένη λογική του πολέμου, με την ένοπλη σύγκρουση που, ακόμα και σήμερα, τον εμποδίζει να βρει θέση στον κόσμο», δήλωσε ο πάπας Φραγκίσκος στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό αναφερόμενος στους πολέμους στην Γάζα και στην Ουκρανία.

Ιερός τόπος του χριστιανισμού, η πόλη της Βηθλεέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ήταν φέτος άδεια από προσκυνητές, ενώ ακυρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εορτασμών των Χριστουγέννων, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχουν πολλοί που πεθαίνουν γι’ αυτή τη γη, είναι πολύ δύσκολο να γιορτάζεις κάτι όταν ο λαός μας πεθαίνει», είπε η Νικόλ Ναζάρ, 18χρονη φοιτήτρια, στην – έρημη – πλατεία Μάνγκερ.

Μπροστά στη βασιλική της Γεννήσεως, φέτος δεν στήθηκε φάτνη: η Μαρία και ο Ιωσήφ αναπαριστώνται με γκρίζα αγάλματα, ανάμεσα σε συντρίμμια, πίσω από αγκαθωτά συρματοπλέγματα.

Ούτε στους δρόμους των πόλεων της Συρίας που είναι υπό κυβερνητικό έλεγχο είναι φέτος εορταστικό το κλίμα: οι μεγάλες εκκλησίες περιορίζονται σε δεήσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα θύματα της σύγκρουσης στη Γάζα.

