Επιμένει στην επιθετική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την 15η Ιουλίου και το αποτυχημένο πραξικόπημα.

Ο Ερντογάν μίλησε για το τουρκικό όραμα και το χτίσιμο μια μεγάλης χώρας

«Θα πραγματοποιήσουμε το όραμά μας του 2053 Θα γιορτάσουμε τη νίκη 1000 χρόνων μας το 2071. Επειδή εμείς είμαστε Τουρκία, είμαστε τουρκικό έθνος, Δεν υπάρχει επιστροφή από το σημείο που φτάσαμε. Ο πρόγονός μας Μωάμεθ ο Πορθητής είχε πει ‘Κωνσταντινούπολη, ή θα σε πάρω εγώ ή θα με πάρεις εσύ’. Ο πρόγονός μας Αμπτουλχαμίτ Χαν είπε πει ‘αυτά τα εδάφη λαμβάνονται με αίμα και δίνονται με αίμα’ Ο Κεμάλ είπε ‘ή ελευθερία ή θάνατος’ Κι εμείς εδώ σήμερα εδώ λέμε ότι οπωσδήποτε θα πραγματοποιήσουμε το χτίσιμο της μεγάλης Τουρκίας».

Σχετικά με το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου εξαπέλυσε έμμεσες απειλές: «Μην μας πάρει κανείς τα παιδιά μας. Μην δοκιμάζετε τη χώρα μας με τέτοιες απειλές. Στα νιάτα μου γιορτάζαμε την 29η Μαΐου σε αυτή την πλατεία. Η 15η Ιουλίου ήταν μια τέτοια νύχτα που όλοι όσοι ανέλαβαν δράση από τα σπίτια, τους χώρους εργασίας και τις γειτονιές τους για να αντισταθούν στους πραξικοπηματίες, κινδύνεύοντας να πεθάνουν. Αυτό το έθνος έχει γράψει τέτοια έπη, και θα τα ξαναγράψει, με την άδεια του Θεού. Αποδείξαμε σε φίλους και εχθρούς τη νύχτα της 15ης Ιουλίου, 85 εκατομμύρια, ότι το τελευταίο μας κράτος, η Δημοκρατία μας, θα σταθεί πάνω από την εθνική βούληση. Όπως αποδείξαμε εκείνο το βράδυ ως Λαϊκή Συμμαχία, θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε και το επόμενο διάστημα».

