Ταϊλάνδη: Power bank πήρε φωτιά σε καμπίνα αεροπλάνου στη διάρκεια πτήσης

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της «Baltic Air» που κατευθυνόταν στην Ταϊλάνδη. Το power bank ενός επιβάτη άρχισε να βγάζει καπνούς στο ντουλάπι αποσκευών στην καμπίνα του αεροπλάνου.

Λίγο πριν το αεροπλάνο προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, το το πλήρωμα της καμπίνας αντιλήφθηκε καπνούς.

Αυτοί προέρχονταν από ένα power bank που ήταν τοποθετημένο σε αποσκευή στο ντουλάπι πάνω από τα κεφάλια επιβατών.

Reason why multiple Airlines are updating rules on carriage condition of Power banks ! A mobile charger (Power bank) caused panic on a Malaysian Batik Air flight from Johor Bahru (Malaysia) to Bangkok recently.



It was reported that smoke was coming out of a burning power bank in… pic.twitter.com/OudCa2FlnN