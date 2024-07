Ταϊλάνδη: Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο πολυτελές ξενοδοχείο Grand Hyatt Erawan της Μπανγκόκ

Οι σοροί 6 ανθρώπων βρέθηκαν στο πολυτελές ξενοδοχείο Grand Hyatt Erawan στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, τη Μπανγκοκ.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι ανάμεσά στους νεκρούς που βρέθηκαν στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Erawan, ήταν τουλάχιστον ένας Αμερικανός υπήκοος βιενταμέζικης καταγωγής και με την αστυνομία σε ξεχωριστή ανακοίνωση της να σημειώνει ότι όλα τα θύματα ήταν ξένοι υπήκοοι.

«Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να αποφευχθεί ο αντίκτυπος στον τουρισμό», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διέψευσε αναφορές σε ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι οι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος αξιωματούχος της αστυνομίας τόνισε τα θύματα ήταν «Βιετναμέζοι και άλλοι με διπλή υπηκοότητα – βιενταμέζικη και αμερικανική». Ο ίδιος είπε ότι αιτία θανάτου τους σχετίζεται με «τοξική ουσία».

At 21:20 on Tuesday, Prime Minister Srettha Thavisin arrived at the luxury hotel in the heart of Bangkok where 6 foreign bodies were found, to receive information on the case investigation from the relevant officials. Read more: https://t.co/pRHM0qhWMf #bangkok #thailand pic.twitter.com/wCX4FeIMgq