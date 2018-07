Ταϊλάνδη: Πιέζει ο χρόνος για τα 12 αγόρια! Ίσως τις επόμενες ώρες η επιχείρηση διάσωσης

Ο χρόνος πιέζει και μάλιστα ασφυκτικά. Η Ταϊλάνδη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην υπόθεση του απεγκλωβισμού των 12 παιδιών του του προπονητή τους, που από τις 23 Ιουνίου έχουν παγιδευτεί μέσα σε σπήλαιο. Η επιχείρηση για τη διάσωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη όμως φαίνεται πως οι αρχές αναγκάζονται από τις συνθήκες να επισπεύσουν τις κινήσεις τους.

Η εκτίμηση ανήκει σε Δανό δύτη που συμμετέχει στις επιχειρήσεις για τη διάσωση των παιδιών και του προπονητή τους. Ο Ιβάν Κάραντζιτς είναι ένας από τους πολλούς εθελοντές δύτες που έχουν σπεύσει στην Ταϊλάνδη για να βοηθήσουν τις αρχές. Μιλώντας στο Sky News εξέφρασε την άποψη ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 13 μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Σήμερα ή αύριο.

«Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν εμπειρία για τη διάσωση των παιδιών από τη σπηλιά», είπε. Και όταν ρωτήθηκε πόσο σύντομα θα μπορούσε να γίνει η επιχείρηση, απάντησε: «Σήμερα ή αύριο, νομίζω».

Danish volunteer cave diver Ivan Karadzic has told Sky News he believes a rescue of the 12 schoolboys and their football coach trapped in a flooded cave in Thailand will happen "today or tomorrow"

