Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα (10.04.2023) πως εντόπισε 11 πολεμικά πλοία και 59 στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας γύρω από τη νήσο, καθώς το Πεκίνο θα διεξαγάγει γυμνάσια με πραγματικά πυρά, ολοκληρώνοντας τις τριήμερες ασκήσεις του.

«Ο στρατός της Κίνας συνεχίζει να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν», ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν ως τις 10:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) ήταν μαχητικά και βομβαρδιστικά, εκ των οποίων πέρασαν τη διάμεση γραμμή και μπήκαν στην ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ADIZ) τα 39.

Οι Κινεζικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από τη μεριά τους πως η Κίνα επιχείρησε σήμερα με τις στρατιωτικές ασκήσεις της την προσομοίωση ενός «αποκλεισμού» της Ταϊβάν.

Δεκάδες αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να εφαρμόσουν έναν «αεροπορικό αποκλεισμό» του εν λόγω εδάφους που διεκδικείται από το Πεκίνο, μετέδωσε επίσης το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

71 PLA aircraft and 9 vessels were detected by 16:00(UTC+8) on April 8th. 45 of the detected aircraft had crossed northern, central, and southern median line of the Taiwan Strait and entered our southwest ADIZ. pic.twitter.com/ADpTZaoR0B