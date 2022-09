Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το σεισμό στην Ταϊβάν, όπου η γη δεν έχει σταματήσει να τρέμει δίνοντας πολύ ισχυρούς μετασεισμούς.

Εικόνες από την Ταϊβάν δείχνουν διαλυμένες μεγάλες γέφυρες, κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή σε μεγάλη κλίση, ακόμα και τρένα να κουνιούνται σαν… να είναι παιχνίδι.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τους σιδηροδρόμους της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι τρία βαγόνια τραίνου εκτροχιάστηκαν στον σταθμό Ντόνγκλι, στην ανατολικό τμήμα της χώρας, όταν κατέρρευσε μέρος του στεγάστρου της πλατφόρμας. Οι περίπου 20 επιβάτες που βρίσκονταν στα βαγόνια απομακρύνθηκαν.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη χώρα, με τα κτίρια να κουνιούνται και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Το κέντρο σεισμικών δικτύων της Κίνας από την πλευρά του επεσήμανε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στις παράκτιες περιοχές της χώρας, κυρίως στη Φουζιάν, τη Γκουανγκντόνγκ, τη Ζιανγκσού και τη Σανγκάη.

Το σεισμό ακολούθησαν πανίσχυροι μετασεισμοί από 3,5 μέχρι 5,6 Ρίχτερ. Κυριολεκτικά, κάθε λίγα λεπτά νέος δυνατός μετασεισμός ταρακουνά ξανά την Ταϊβάν.

Taiwan Earthquake shaking the whole train. Unreal! pic.twitter.com/6MGzTpuajM

A strong earthquake of magnitude 7.2 struck off the coast of #Taiwan. pic.twitter.com/0Z5dWC9ob0