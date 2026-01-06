Κόσμος

Ταϊβάν: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper – Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον πιλότο

Ο πιλότος πιστεύεται ότι πρόλαβε να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος
Μαχητικό αεροσκάφος τύπου -F-16 της Ταϊβάν
Μαχητικό αεροσκάφος τύπου -F-16 της Ταϊβάν / Taiwan Defence Ministry / Handout via REUTERS

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 Viper συνετρίβη στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ταϊβάν το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον πιλότο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ταϊβάν δήλωσε ότι το F-16 Viper βρισκόταν σε μια εκπαιδευτική αποστολή ρουτίνας και ο πιλότος πιστεύεται ότι έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος και εγκατέλειψε το αεροσκάφος στην κομητεία Hualien.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστεί ο πιλότος, του οποίου η κατάσταση είναι άγνωστη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, αναπτύχθηκαν μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και ελικόπτερα τύπου Sea Gull, ενώ η Διοίκηση της Ακτοφυλακής έχει επίσης στείλει σκάφη στο σημείο.

Πηγή: OnAlert.gr

Κόσμος
