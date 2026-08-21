Ταξίδι «γρίφος» του Φεντόροφ στις ΗΠΑ αφού ζήτησε εκλογές στην Ουκρανία: «Δεν είναι για πολιτικούς σκοπούς»

Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο πολιτικό πονοκέφαλο του Βολοντίμορ Ζελένσκι από τη ρωσική εισβολή. Αφού αμφισβήτησε ευθέως τον Ουκρανό πρόεδρο και ζήτησε εκλογές στην Ουκρανία, ένα ταξίδι που σχεδιάζει στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει «συναγερμό».

Η ομάδα του πρώην υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το ταξίδι στις ΗΠΑ έχει στόχο την προσέλκυση πόρων για νέα προγράμματα αμυντικής τεχνολογίας και όχι για πολιτικές συναντήσεις.

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«Ο βασικός σκοπός του ταξιδιού, το οποίο βρίσκεται υπό σχεδιασμό, είναι η προσέλκυση πόρων για νέα έργα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Φεντόροφ στην ουκρανική δημόσια ραδιοτηλεόραση Suspilne.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με Αμερικανούς πολιτικούς ή κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η εφημερίδα Kyiv Independent είχε μεταδώσει νωρίτερα, επικαλούμενη Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, ότι ο Φεντόροφ ενδέχεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.

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Η πιθανή επίσκεψη συγκέντρωσε ενδιαφέρον, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην υπουργού, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός νόμιμου και ασφαλούς μηχανισμού για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, παρά τη συνέχιση του πολέμου.

Η βρετανική εφημερίδα Guardian είχε εκτιμήσει ότι ένα ταξίδι στην Ουάσινγκτον θα μπορούσε να έχει ως στόχο την οικοδόμηση υποστήριξης στις ΗΠΑ για αυτή τη θέση.

Ωστόσο, η πλευρά του Φεντόροφ επιμένει ότι το αντικείμενο της επίσκεψης αφορά αποκλειστικά την αμυντική τεχνολογία.

Ο Φέντοροφ κάλεσε σε εκλογές εν μέσω πολέμου

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Φέντοροφ κάλεσε σε εκλογές και δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει πότε οι Ουκρανοί θα μπορούν να εκλέξουν την κυβέρνησή τους.

«Μπορεί πραγματικά να δοθεί στη Ρωσία το δικαίωμα να υπαγορεύει πότε οι Ουκρανοί θα μπορούν ξανά να επιλέξουν την κυβέρνησή τους; Είμαι πεπεισμένος ότι η απάντηση είναι όχι», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν μετά το τέλος του πολέμου και όχι κατά τη διάρκεια μιας προσωρινής εκεχειρίας.

Ο Φεντόροφ δεν έδωσε στο βίντεό του καμία ένδειξη για τα δικά του πολιτικά σχέδια, εστιάζοντας αντίθετα στην ανάγκη για έναν «νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια πλήρη δημοκρατική διαδικασία ακόμη και εν μέσω ενός παρατεταμένου πολέμου».

Μέσα σε διάστημα ενός μήνα, ο Φεντόροφ πέρασε από τη δήλωση ότι θα επέστρεφε στην κυβέρνηση μόνο στην προηγούμενη θέση του, στην έκκληση για ευρείες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές αλλαγές. Δεν έχει δηλώσει ευθέως ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον Ζελένσκι, ωστόσο έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα την πιο σοβαρή πρόκληση προς την ηγεσία του, ζητώντας «ένα κράτος όπου οι θεσμοί είναι ισχυρότεροι από τα ονόματα».

Ο Φέντοροφ αποχώρησε από τη θέση του υπουργού Άμυνας και αντικαταστάθηκε από τον Γεβγέν Χμάρα, ο διορισμός του οποίου εγκρίθηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο την Τετάρτη 19.08.2026.