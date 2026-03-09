Κόσμος

Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ στους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από την νοτιοανατολική Τουρκία

Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ διατηρούν την ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 2 για την Τουρκία
Σε ακόμα μία ταξιδιωτική οδηγία για τους Αμερικανούς πολίτες σε χώρες της Μέσης Ανατολής πέρασαν οι ΗΠΑ και αυτή τη φορά διατάζουν το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν το προξενείο τους στα Άδανα στη νότια, Τουρκία λόγω κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Το State Department των ΗΠΑ συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες όχι μόνο να μην ταξιδεύουν στην νοτιοανατολική Τουρκία, αλλά αν βρίσκονται εκεί να την εγκαταλείψουν, εξαιτίας κινδύνων τρομοκρατίας και ένοπλων συγκρούσεων.

«Στις 9 Μαρτίου 2026 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους εργαζόμενους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από το γενικό προξενείο στα Άδανα εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια (…) Το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ διατηρούν την ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 2 για την Τουρκία.

Πηγή: OnAlert

Κόσμος
