Κόσμος

Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ στους Αμερικανούς πολίτες σε σχεδόν όλη τη Μέση Ανατολή να «φύγουν τώρα»

Η οδηγία αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία
Λίβανος
Εκρήξεις στον Λίβανο / REUTERS / Mohamed Azakir

Να «φύγουν τώρα» από σχεδόν όλη τη Μέση Ανατολή κάλεσε η διπλωματία των ΗΠΑ χθες (02.03.2026) τους Αμερικανούς πολίτες, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, επικαλούμενη τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους.

Πρόκειται για πολίτες των ΗΠΑ από χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.

Η οδηγία, που δημοσιοποίησε η Αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών, Μόρα Ναμντάρ μέσω X (πρώην Twitter), αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.

Κόσμος
