Ταυτοποιήθηκαν 4 από τους 6 Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν από drone του Ιράν στο Κουβέιτ

Όλοι ήταν έφεδροι του Στρατού, τοποθετημένοι στο 103ο Σώμα Υποστήριξης στο Des Moines της Αϊόβα
Τέσσερις από τους νεκρούς στρατιώτες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν
πηγή φωτογραφίας Χ / Υπουργείο Άμυνας ΗΠΑ

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ ταυτοποίησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (04.03.2026) ώρα Ελλάδας τέσσερις – ανάμεσά τους μία γυναίκα – από τους έξι Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αναφέρει ότι όλοι σκοτώθηκαν όταν ένα drone που εκτόξευσε το Ιράν χτύπησε το σημείο όπου εργάζονταν στο Port Shuabia του Κουβέιτ την 1η Μαρτίου.

Τα ονόματά τους είναι:

Λοχαγός Cody A. Khork, 35 ετών, από το Winter Haven της Φλόριντα

Σμηνίας 1ης τάξης Noah L. Tietjens, 42 ετών, από το Bellevue της Νεμπράσκα

Η Σμηνίας 1ης τάξης Nicole M. Amor, 39 ετών, από το White Bear Lake της Μινεσότα

Ειδικός Declan J. Coady, 20 ετών, από το West Des Moines της Αϊόβα.

Όλοι ήταν έφεδροι του Στρατού, τοποθετημένοι στο 103ο Σώμα Υποστήριξης στο Des Moines της Αϊόβα.

