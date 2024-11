Ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι για την δολοφονία του Ισραηλινού ραβίνου Ζβι Κόγκαν στα Εμιράτα

Ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι που συνελήφθησαν χθες (24.11.2024) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την κατηγορία ότι δολοφόνησαν τον ραβίνο Ζβι Κόγκαν, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει θυελλώδεις αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Τρεις άνδρες που κατηγορούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη δολοφονία του Ισραηλινού ραβίνου Ζβι Κόγκαν, είναι πολίτες του Ουζμπεκιστάν, ανάφερε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ταυτοποιεί τους τρεις συλληφθέντες, δύο εκ των οποίων, σύμφωνα με την ίδια πηγή είναι ηλικίας 28 και 38 ετών, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που τους δείχνουν με χειροπέδες.

The UAE has published the names and photos of the three suspects in the murder of Rabbi Zvi Kogan. All three men are Uzbek nationals. pic.twitter.com/1KVVBZYTDP