Τέιλορ Σουίφτ: Ο 19χρονος τζιχαντιστής σχεδίαζε να σκοτώσει «απίστους» στη συναυλία στη Βιέννη

Τη φωτογραφία του 19χρονου τζιχαντιστή που συνελήφθη επειδή σχεδίαζε με δύο ακόμα έφηβους (έναν 17χρονο και έναν 15χρονο) τρομοκρατική επίθεση σε μια από τις συναυλίες που επρόκειτο να πραγματοποιήσει η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) στη Βιέννη, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Αυστρίας, το απόγευμα της Πέμπτης (8.8.24).

Σύμφωνα με τις αυστριακές Αρχές, ο 19χρονος Μπεράν Α. (Beran A.) σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε μια από τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, οι οποίες τελικά ακυρώθηκαν.

Μάλιστα, κατά την ανάκρισή του από την αυστριακή αστυνομία φέρεται να δήλωσε ότι σχεδίαζε «να σκοτώσει άπιστους στη Βιέννη».

Οι τρομοκράτες σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν μαχαίρια και βόμβες και να χτυπήσουν στη συναυλία στο στάδιο «Ερνστ Χάπελ» της Βιέννης όπου υπολογιζόταν ότι θα ήταν παρόντες περίπου 20.000 άνθρωποι.

«Εχει προχωρήσει σε πλήρη ομολογία και δήλωσε ότι είχε την πρόθεση να διαπράξει επίθεση με την βοήθεια εκρηκτικών υλών και μαχαιριών», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής των αυστριακών υπηρεσιών Πληροφοριών (DSN) Ομάρ Χαϊτζάουι-Πίρχνερ.

«Στόχος του ήταν να σκοτωθεί και να σκοτώσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων, είτε σήμερα, είτε αύριο, κατά την διάρκεια της συναυλίας», πρόσθεσε.

Πλήθος κόσμου τραγουδούσε στο κέντρο της Βιέννης

Λίγο μετά την ανακοίνωση για την ακύρωση των συναυλιών της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, τον γύρο του διαδικτύου άρχισαν να κάνουν βίντεο με πλήθος θαυμαστών της στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας να τραγουδά γνωστές επιτυχίες της Αμερικανίδας σταρ.

Σημειώνεται πάντως ότι οι συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στο Λονδίνο, που είναι προγραμματισμένες για τις 15 έως 20 Αυγούστου, με τη μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου να δηλώνει πως δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη ματαίωσή τους.