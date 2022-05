19 παιδάκια πέντε έως επτά ετών, δυο δάσκαλοι και η γιαγιά του 18χρονου μακελάρη. Αυτός είναι ο απολογισμός του νέου μακελειού που σοκάρει τις ΗΠΑ. Έγινε σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας και είναι η πιο από τις πιο αιματηρές επιθέσεις σε σχολείο στη χώρα.

Αφού πρώτα πυροβόλησε τη γιαγιά του, στη συνέχεια, άγνωστό ακόμη γιατί, πήγε σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Ουβάλντε στο Τέξας, μπήκε με πιστόλι και τουφέκι και εκτέλεσε 19 παιδιά και δυο εκπαιδευτικούς. Μακελάρης είναι ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος και κανείς δεν γνωρίζει, ακόμη, γιατί αφαίρεσε 22 ζωές, γιατί μπήκε στο συγκεκριμένο σχολείο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σαλβαδόρ Ράμος είναι επίσης νεκρός. Σκοτώθηκε όταν αστυνομικοί μπήκαν στο σχολείο και υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία τραυματίστηκαν και δυο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον υπαξιωματικό των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στο Τέξας Έρικ Εστράντα, που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η γιαγιά του 18χρονου, αν και αρχικά υπήρξαν πληροφορίες πως την είχε σκοτώσει, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο University Health.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο που ανέβασε πολίτης στο Facebook τον δείχνει να μπαίνει στο σχολείο!

Φορώντας αλεξίσφαιρο, εφοδιασμένος τουλάχιστον με ένα τουφέκι εφόδου, ο 18χρονος αρχικά διέφυγε με ημιφορτηγό, που ενεπλάκη σε «θεαματικό τροχαίο», προτού το εγκαταλείψει και πάει στο δημοτικό σχολείο Ρομπ περίπου τις 11:30 (19:30 ώρα Ελλάδας), προσπαθώντας κατά τα φαινόμενα να ξεφύγει από αστυνομικούς.

Ο νεαρός Σαλβαδόρ Ράμος ανέβαζε συχνά στο Instagram φωτογραφίες με όπλα που είχε στην κατοχή του. Μέχρι στιγμής, όμως, τίποτα δεν δείχνει το κίνητρο για να μακελέψει το Τέξας…

Σύμφωνα με τον Πιτ Αρεντόντο, αξιωματικό της αστυνομίας που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα, ο 18χρονος έδρασε μόνος. Ο Εστράντα είπε πως δεν ξέρει αν ήταν γνωστός στις αρχές. Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να συλλέξουν στοιχεία «για το προφίλ του», «τα κίνητρά του», «τους τύπους των όπλων που χρησιμοποίησε και αν τα κατείχε νόμιμα», σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άμποτ.

Η σφαγή διαπράχθηκε στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, στην πόλη Ουβάλντε, περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά από το Σαν Αντόνιο. Πάνω από 500 παιδιά πέντε έως επτά ετών, σχεδόν το 90% με λατινοαμερικάνικη καταγωγή, πήγαιναν εκεί το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα της πολιτείας του Τέξας. Η σχολική χρονιά θα τελείωνε την Πέμπτη…

Βίντεο στα social media δείχνουν παιδιά να απομακρύνονται εσπευσμένα από το κτίριο, κατά μικρές ομάδες, προς τα χαρακτηριστικά κίτρινα σχολικά λεωφορεία, μπροστά στο σχολείο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ένα κοριτσάκι 10 ετών και μια γυναίκα 66 ετών, νοσηλεύονταν «σε κρίσιμη κατάσταση» στο University Health, στο Σαν Αντόνιο, ανακοίνωσε το νοσοκομείο.

JUST IN: Eva Mireles has been identified as the teacher who was killed in the #Uvalde Texas school shooting this afternoon. She was a 4th Grade Teacher at Robb Elementary.



Photo courtesy the Mireles family for ABC News. pic.twitter.com/uOunvVN3Ao