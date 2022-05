Ο Salvador Ramos φέρεται να είναι ο δράστης του μακελειού σε δημοτικό σχολείο του Τέξας, όπου 14 παιδιά και 1 δασκάλα έχασαν τη ζωή τους.

Ο 18χρονος εισέβαλε στο σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε και άνοιξε πυρ, ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά την καταδίωξη του. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πριν εισβάλλει στο σχολείο, είχε πυροβολήσει τη γιαγιά του. Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι μία 66χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο Salvador Ramos έδρασε μόνος του, χωρίς συνεργούς.

Λίγη ώρα αφού οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του ίδιου, αλλά και αναρτήσεις του ίδιου με όπλα…

Texas governor confirms that the shooter: Salvador Ramos, 18 years old. He shot his grandmother before going into the school and opening fire. Killing 14 children one teacher before being dropped by respomding law enforcement. Profiles attached… pic.twitter.com/v84m1igVbj