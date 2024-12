Τέξας: Μικρό αεροπλάνο προσγειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο πέφτοντας σε αυτοκίνητα – Τέσσερις τραυματίες

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι βρέθηκαν στη Βικτώρια του Τέξας βλέποντας ένα αεροπλάνο να προσγειώνεται σε αυτοκινητόδρομο

Από την προσγείωση του αεροπλάνου στον αυτοκινητόδρομο στο Τέξας υπήρξαν τέσσερις τραυματίες, με το σοκ όλων να είναι μεγάλο.

Το μονοκινητήριο αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο με τις εικόνες που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες να σοκάρουν.

Τρεις από τους τραυματίες είναι ελαφρά, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε μεγαλύτερο νοσοκομείο επειδή ήταν πιο σοβαρά.

Victoria, Texas plane crash caught on video. The incident happened on Zac Lentz Parkway and Mockingbird Lane. pic.twitter.com/9hRaOXRNag