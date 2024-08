Τέξας: Μωρά εκσφενδονίστηκαν στη μέση αυτοκινητόδρομου μετά από τροχαίο

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στο Τέξας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ανετράπη, με αποτέλεσμα δυο μικρά παιδιά που βρίσκονταν μέσα να βρεθούν στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνονται τα δύο παιδιά ηλικίας περίπου ενός και 4 ετών, λίγα λεπτά μετά το τροχαίο, να βρίσκονται στη μέση του αυτοκινητόδρομου στο Τέξας και ο πατέρας να τρέχει να τα απομακρύνει πριν τα χτυπήσει ένα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Όπως όλα δείχνουν τα παιδιά εκσφενδονίστηκαν μέσα από το αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν σοβαρά, ενώ ο πατέρας προφανώς δεν τα είχε τοποθετήσει στα ειδικά παιδικά καθίσματα.

Το βίντεο ανήρτησε στα social media ο Βίκτορ Κόρντοβα, ο οποίος επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά, όταν ξαφνικά είδε τα μωρά που φορούσαν μόνο τις πάνες τους στο οδόστρωμα.

Ο ίδιος θεώρησε πως τα παιδιά είχαν χτυπήσει, αλλά γρήγορα τα είδε να σηκώνονται τρομοκρατημένα.

