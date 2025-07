Τέξας: Νεαρή κρεμάστηκε από δέντρο για να γλιτώσει από τις φονικές πλημμύρες

Σωτηρία στα μεγάλα κλαδιά ενός δέντρου βρήκε μια γυναίκα στο Τέξας στην προσπάθεια της να γλιτώσει από τις φονικές πλημμύρες. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 82, ανάμεσά τους 28 παιδιά, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Όπως αναφέρει το Sky News πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα 22 ετών από το Τέξας που σκαρφάλωσε στο δέντρο για να σωθεί από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι πλημμύρες και εκεί κρέμονταν για ώρες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα είχε παρασυρθεί περίπου 32 χιλιόμετρα μέχρι να βρει το δέντρο για να σωθεί. Δεν γλίτωσε μόνο από τα ορμητικά νερά, αλλά και τα ογκώδη αντικείμενα τους κορμούς δέντρων που μετέφεραν.

Η γυναίκα αφού ανέβηκε στο δέντρο άρχισε να φωνάζει μέχρι τελικά που την άκουσε ένας άνδρας και ειδοποίησε τις αρχές.

Την κοπέλα τελικά κατέβασαν από το δέντρο διασώστες και την μετέφεραν με ασφάλεια σε κοντινό σπίτι.

A woman who was carried 20 miles down river by floodwater was rescued from a tree after emergency services were alerted by a local resident https://t.co/FWU0Ftoo5B pic.twitter.com/ef8jeGGk5p

Η 22χρονη έχει πάει στην οικογένειά της, ωστόσο κάποια μέλη της αγνοούνται. Ο κάτοικος της περιοχής που ειδοποίησε τα σωστικά συνεργεία ανέφερε… «Είναι ένα πραγματικό θαύμα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το εξηγήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσεις από αυτό το ταξίδι… Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε».

AMAZING NEWS: A young girl has been found ALIVE after she was swept downstream 12 MILES here in the Texas Hill Country



She was found hanging onto a tree by first responders.



Thank God! KEEP PRAYING! pic.twitter.com/JQ3litfJoR