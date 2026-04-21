Τέξας: Ο κούριερ που σκότωσε την 7χρονη τραγουδούσε το «Jingle Bell Rock» καθώς τη δολοφονούσε στο φορτηγό του

Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 7χρονης Αθηνάς στο Τέξας από τον 34χρονο κούριερ, Τάνερ Χόρνερ, τον Νοέμβριο του 2022.

Στο δικαστήριο προβλήθηκε το βίντεο που ακούγεται ο 34χρονος να τραγουδάει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι δολοφονούσε την 7χρονη. Το μικρό κορίτσι απήχθη από το σπίτι της στο Τέξας και γνώρισε έναν βασανιστικό θάνατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εισαγγελείς έπαιξαν ένα βίντεο από την ημέρα της απαγωγής και της δολοφονίας της Αθηνάς στις 30 Νοεμβρίου 2022, στην αίθουσα του δικαστηρίου την Πέμπτη 16 Απριλίου στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Σύμφωνα με την WFAA, θυγατρική της ABC, το βίντεο, το οποίο καταγράφηκε μέσω της κάμερας παρακολούθησης του φορτηγού της FedEx, περιείχε ήχο του πρώην οδηγού να τραγουδάει το «Jingle Bell Rock» καθώς το νεαρό κορίτσι ούρλιαζε από τον πόνο.

Η αρχή της ηχογράφησης έδειχνε τον κούριερ να σηκώνει το κορίτσι στο πίσω μέρος του φορτηγού και να κλείνει την πόρτα, ανέφερε η WFAA. Αφού μπήκε στο φορτηγό, τον ρώτησε: «Πού με πας;» Στη συνέχεια, κάλυψε τον φακό της κάμερας, αν και η ηχογράφηση εξακολουθούσε να καταγράφει τον ήχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της ηχογράφησης, ακούστηκε στο ραδιόφωνο το «Jingle Bell Rock» και ο κούριερ άρχισε να τραγουδάει μαζί, σύμφωνα με την WFAA. Η μικρή ούρλιαζε και βογκούσε από τον πόνο ενώ τραγουδούσε. Συνέχισε να την απειλεί, λέγοντας: «Σκάσε. Αν δεν το βουλώσεις, θα σε πληγώσω χειρότερα».

Οι γονείς της μικρής έφυγαν από την αίθουσα του δικαστηρίου πριν από την αναπαραγωγή του βίντεο, σύμφωνα με την WFAA.

Στις 7 Απριλίου, ο Χόρνερ δήλωσε ένοχος για φόνο σε θάνατο και απαγωγή με επιβαρυντικά στοιχεία, αφού απήγαγε την μικρή από το δρόμο της ενώ παρέδιδε ένα χριστουγεννιάτικο πακέτο στο σπίτι όπου διέμενε με τον πατέρα και τη μητριά της στην πόλη Paradise του Τέξας.

Το σώμα της βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα, περίπου 9 μίλια μακριά, και οι ένορκοι έχουν τώρα την ευθύνη να αποφασίσουν εάν ο Horner θα καταδικαστεί σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Η δίκη του Χόρνερ αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με την WFAA