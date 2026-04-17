Τέξας: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης λίγο πριν τη δολοφονία της από τον κούριερ – «Πού με πηγαίνεις; Είσαι απαγωγέας;»

Στο δικαστήριο προβλήθηκε το βίντεο που δείχνει τα τελευταία λόγια της 7χρονης Αθηνάς από το Τέξας πριν την δολοφονία της. Το μικρό κορίτσι απήχθη από το σπίτι της και γνώρισε έναν βασανιστικό θάνατο.

Το δραματικό περιστατικό παίχτηκε μπροστά στα μάτια όλων στο δικαστήριο με την οικογένειά της να μην μπορεί να παραμείνει στην αίθουσα να αντιμετωπίσει αυτόν τον εφιάλτη. Στο εδώλιο βρίσκεται ο 34χρονος κούριερ, Τάνερ Χόρνερ, ο οποίος είναι ο κατηγορούμενος για την δολοφονία της ανήλικης τον Νοέμβριο του 2022.

Ο Τάνερ Χόρνερ αποκάλυψε τις τελευταίες λέξεις που είπε στην 7χρονη Αθηνά Στραντ προτού τη στραγγαλίσει μέσα στο φορτηγό του και πετάξει το πτώμα της σε ένα ρυάκι κοντά στο σπίτι της.

Ο 34χρονος διέταξε το τρομοκρατημένο κορίτσι να μπει στο πίσω μέρος του φορτηγού του, λέγοντάς της ότι θα την πάει στο νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος απήγαγε την Αθηνά έξω από το σπίτι της, ενώ της παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο της στις 30 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με βίντεο από την ανάκριση της αστυνομίας που προβλήθηκε στο δικαστήριο την Πέμπτη 16 Απριλίου.

Ο Χόρνερ ομολόγησε στους ανακριτές ότι το μόνο που είπε στη μικρή Αθηνά ήταν: «Απλά μπες στο πίσω μέρος του φορτηγού, πάμε στο νοσοκομείο».

Ωστόσο, βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποδεικνύει ότι ο δράστης κάλυψε την κάμερα του φορτηγού για να μην φαίνεται, ενώ ακούγεται η μικρή Αθηνά να τον ρωτά: «Πού με πηγαίνεις; Τι κάνεις; Είσαι απαγωγέας;», ενώ στη συνέχεια αρχίζει να κλαίει και να ζητά έντονα τη μαμά της.

Οι ειδικοί λένε ότι ο δράστης βασάνιζε το μικρό κορίτσι για τουλάχιστον μία ώρα μέχρι να τη σκοτώσει. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης, είτε πριν είτε μετά τη δολοφονία της.

Ακόμα μία σοκαριστική λεπτομέρεια είναι ότι ο 34χρονος υποστήριξε ότι την ευθύνη για τη δολοφονία φέρει ένα «alter ego» του, το οποίο αποκάλεσε «Zero». Ο κατηγορούμενος υποστήριξε επίσης ότι χτύπησε κατά λάθος την ανήλικη με το όχημά του και ότι επιχείρησε απλά να την ηρεμήσει. Όταν όμως δεν τα κατάφερε, «η άλλη του πλευρά» προχώρησε στην εγκληματική πράξη.

Επέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης ότι ήταν ο «Zero» και όχι ο ίδιος που εξανάγκασε το παιδί βάρους περίπου 30 κιλών, να μπει στο φορτηγό, πριν το στραγγαλίσει, του αφαιρέσει τα ρούχα και πετάξει τη σορό του στον ποταμό Τρίνιτι, όπου εντοπίστηκε δύο ημέρες αργότερα.

«Δεν το έκανα εγώ, αυτός το έκανε και αυτό είναι που με τρελαίνει», φέρεται να δήλωσε ο Χόρνερ μετά τη σύλληψή του. «Αναρωτιέμαι ποιος στο διά…ο ήταν στο μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα», είπε, σύμφωνα με τη New York Post.