Ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος προστέθηκε στη λίστα των μακελάρηδων των ΗΠΑ, μετά τη χθεσινή εισβολή του στο δημοτικό σχολείο Ρομπ, στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας, όπου σκόρπισε τον θάνατο.

Δεκαεννέα παιδάκια και δύο δασκάλες έχασαν τη ζωή τους, με την επίθεση να αποτελεί τη δεύτερη πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί σε σχολείο στις ΗΠΑ.

Οι πυροβολισμοί ακούγονταν σαν πυροτεχνήματα: Η μαρτυρία 9χρονου που επέζησε από το μακελειό στο Τέξας

Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται τραυματισμένοι: ένα 10χρονο κορίτσι και μια 66χρονη γυναίκα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και πιο ελαφριά είναι δύο κοριτσάκια, 10 και 9 ετών.

Καρέ-καρέ η εισβολή του μακελάρη στο σχολείο

