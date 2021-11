Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίσθηκαν ποδοπατημένοι από το πλήθος κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld στο Τέξας των ΗΠΑ. Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει στο πάρκο NRG για τη συναυλία του διάσημου ράπερ Τράβις Σκοτ.

Το ποδοπάτημα στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Astroworld στο Τέξας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. τοπική ώρα), καθώς πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής. Άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται αναίσθητοι και η αναταραχή κλιμακώθηκε μέχρι τις 9:38 μ.μ., όταν σημειώθηκε ένα «επεισόδιο με μαζικά θύματα», ανέφεραν οι Αρχές.

Βίντεο στα social media δείχνει πολλούς ανθρώπους να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος, καθώς η δυνατή μουσική συνεχίζει να παίζει. Η Πυροσβεστική μετέφερε σε νοσοκομεία 17 τραυματίες, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, προσθέτοντας ότι 11 απ’ αυτούς μεταφέρθηκαν με καρδιακή ανακοπή.

⚠️🇺🇸#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 6, 2021

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU — Malik Earnest (@MalikEarnest) November 6, 2021

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την τραγωδία. Τόσο οι διοργανωτές του μουσικού φεστιβάλ Astroworld, όσο και ο ράπερ Τράβις Σκοτ συνεργάζονται με τις αμερικανικές Αρχές. Η εταιρεία Live Nation, που ήταν ο οργανωτής της εκδήλωσης, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

«Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να μη κάνει κανείς μας εικασίες. Κανένας δεν έχει απόψε όλες τις απαντήσεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον Τρόι Φίνερ. «Αν δεν έχεις τα γεγονότα, αν δεν έχεις αποδείξεις, είναι καλύτερα να μην μιλάς. Έχουμε εδώ πληγωμένες οικογένειες», πρόσθεσε.

At least 8 dead in ‘mass casualty event’ at Travis Scott Astroworld concert



At least eight people died and scores more were injured during opening night of rapper Travis Scott’s Astroworld music festival in Texas Friday, authorities said. pic.twitter.com/T9ag8GksdS — HÜSEYİN AVNİ KEMAL (@HAvni2861) November 6, 2021

Ο Τραβις Σκοτ σταμάτησε τη συναυλία

Σύμφωνα με την εφημερίδα Houston Chronicle, ο ράπερ Τραβις Σκοτ σταμάτησε πολλές φορές στη διάρκεια της 75λεπτης συναυλίας του όταν εντόπισε θεατές σε κίνδυνο κοντά στο μπροστινό μέρος της σκηνής.

Ο ράπερ ζήτησε από τα μέλη της ασφάλειας να βεβαιωθούν πως οι άνθρωποι αυτοί ήταν εντάξει και να τους βοηθήσουν να βγουν από το πλήθος. Οχήματα έκτακτης ανάγκης με σειρήνες και τους φάρους τους να αναβοσβήνουν πέρασαν αρκετές φορές μέσα από το πλήθος.

Travis Scott's #AstroWorld Festival in Houston, Texas turns deadly. The music concert has been canceled for Saturday.



– 8 people dead

– 23 hospitalizations

– 300 people treated

– around 50K people compressed the stage, people began to panic,“fall out” and become unconscious. pic.twitter.com/xhheassfrJ — Ricky (@RickyG_TV) November 6, 2021

«Ξαφνικά είχαμε ανθρώπους στο έδαφος»

«Όλα συνέβησαν μεμιάς. Έμοιαζε να συνέβησαν όλα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον Λάρι Σάτεργουαϊτ. «Ξαφνικά είχαμε ανθρώπους στο έδαφος με κάποιου είδους καρδιακή προβολή ή κάποιου είδους ιατρικό επεισόδιο», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Houston firefighters respond to multiple people reportedly passing away at Travis Scott’s Astroworld Fest. Several cases of cardiac arrest were reported. pic.twitter.com/zOUlrgRhgp — Rap Alert (@rapalert4) November 6, 2021

50.000 άνθρωποι στο Astroworld

Το μουσικό Φεστιβάλ Astroworld είναι ένα ετήσιο μουσικό γεγονός που κάνει ο ράπερ Τράβις Σκοτ, ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής κάνει κάποιο σχόλιο. Πέρσι το φεστιβάλ είχε ακυρωθεί εξαιτίας της πανδημίας, ενώ την τελευταία φορά που διεξήχθη – όπως αναφέρει το ABC 13 – είχαν πωληθεί 100.000 εισιτήρια μέσα σε μία ώρα.

Ένα πλήθος 50.000 ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τη διήμερη εκδήλωση, σύμφωνα με την εφημερίδα Houston Chronicle. Η δεύτερη ημέρα του μουσικού φεστιβάλ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, όπως ήταν αναμενόμενο ματαιώθηκε.

Δείτε βίντεο:

The merch line at Travis Scott’s Astroworld festival 👀pic.twitter.com/DNXD0ESo8i — XXL Magazine (@XXL) November 5, 2021

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ-ΜΠΕ