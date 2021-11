Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld στο Τέξας, όπου είχαν συρρεύσει χιλιάδες θαυμαστές του ράπερ Τράβις Σκοτ. Υπάρχουν αναφορές για οκτώ νεκρούς, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καρδιακή προσβολή που υπέστησαν αρκετοί συμμετέχοντες.

Στην πρώτη ανακοίνωση των αμερικανικών Αρχών για το συμβάν στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld στο Τέξας, σύμφωνα με το CNN, επιβεβαιώνονται τουλάχιστον οκτώ νεκροί. «Έχουμε οκτώ επιβεβαιωμένα θύματα σε αυτό το σημείο» είπε η αστυνομία στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι συνολικά 23 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, πολλά αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για δεκάδες συμμετέχοντες που χρειάστηκε να τους δοθούν πρώτες βοήθειες CPR.

Το ποδοπάτημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. τοπική ώρα), καθώς πλήθος κόσμου -όπως μετέδωσε το ABC – άρχισε να συνωθείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής. Η Πυροσβεστική μετέφερε σε νοσοκομεία 17 τραυματίες, μετέδωσε το κανάλι, προσθέτοντας ότι 11 απ’ αυτούς μεταφέρθηκαν με καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Houston Chronicle, η κίνηση του πλήθους έγινε στη διάρκεια εμφάνισης του ράπερ Τράβις Σκοτ. Ένα πλήθος 50.000 ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τη διήμερη εκδήλωση, πρόσθεσε η εφημερίδα.

At least eight people have died and many others were injured at the Houston-area Astroworld music festival, local authorities say https://t.co/6odoYo3lmL — CNN International (@cnni) November 6, 2021

Βίντεο στα social media δείχνει πολλούς ανθρώπους να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος, καθώς η δυνατή μουσική συνεχίζει να παίζει. Ασθενοφόρα και πυροσβέστες, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, κλήθηκαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

The merch line at Travis Scott’s Astroworld festival 👀pic.twitter.com/DNXD0ESo8i — XXL Magazine (@XXL) November 5, 2021

⚠️🇺🇸#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 6, 2021

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU — Malik Earnest (@MalikEarnest) November 6, 2021

Houston firefighters respond to multiple people reportedly passing away at Travis Scott’s Astroworld Fest. Several cases of cardiac arrest were reported. pic.twitter.com/zOUlrgRhgp — Rap Alert (@rapalert4) November 6, 2021

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η τραγωδία έρχεται λίγες ώρες μετά την αναταραχή που προκλήθηκε στο NRG Park, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει το φεστιβάλ Astroworld. Πολλοί ποδοπατήθηκαν για να μπουν μέσα στον συναυλιακό χώρο και, μόλις μπήκαν μέσα, αρκετοί άρχισαν να σκαρφαλώνουν στις φορητές τουαλέτες, ενώ το προσωπικό ασφαλείας προσπαθούσε να συγκρατήσει τον κόσμο.

Το μουσικό Φεστιβάλ Astroworld είναι ένα ετήσιο μουσικό γεγονός που κάνει ο ράπερ Τράβις Σκοτ, ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής κάνει κάποιο σχόλιο. Πέρσι το φεστιβάλ είχε ακυρωθεί εξαιτίας της πανδημίας, ενώ την τελευταία φορά που διεξήχθη – όπως αναφέρει το ABC 13 – είχαν πωληθεί 100.000 εισιτήρια μέσα σε μία ώρα.

At least eight people died Friday night at a concert packed with 50,000 people at NRG Park. Authorities have set up a reunion location at a hotel at 8686 Kirby Drive for families to find lost loved ones. https://t.co/jPZU2kcXum — ABC13 Houston (@abc13houston) November 6, 2021

Με πληροφορίες από CNN και ABC13