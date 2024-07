Τέξας: Τρόμος και πανικός με καρχαρία που επιτέθηκε και τραυμάτισε τέσσερα άτομα

Σκηνές που θυμίζουν την ταινία – θρύλο «Τα σαγόνια του καρχαρία» έζησαν χθες Πέμπτη (04.07.2024) τέσσερα άτομα οι οποίοι ενώ απολάμβαναν τα νερά ανοικτά των νότιων ακτών του Τέξας, δέχτηκαν επίθεση από το θαλάσσιο αρπακτικό.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του τμήματος Προστασίας Πάρκων και Άγριας Ζωής του Τέξας, Chris Dowdy, σημειώθηκαν τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά με καρχαρία, στα ανοικτά του South Padre Island.

Σε ένα από τα περιστατικά, το τοπικό αστυνομικό τμήμα δήλωσε ότι έλαβε κλήση για ένα «σοβαρό δάγκωμα καρχαρία στο πόδι», περίπου στις 11 π.μ. τοπική ώρα.

Πλάνα από έναν παραθεριστή που είδε το περιστατικό, έδειξαν έναν καρχαρία να κολυμπά κοντά στην ακτή στην περιοχή της εν λόγω επίθεσης.

Ένα δεύτερο άτομο δέχτηκε επίθεση από τον καρχαρία, και άλλα δυο άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν το ζώο.

Ο καρχαρίας έχει διαφύγει σε ανοιχτά και δεν υπάρχει σχέδιο για την αιχμαλωσία του, δήλωσε ο Dowdy στο ABC News .

Shark attack today on South Padre Island. A friend shared this with me this morning Warning Graphic#4thofJuly #Sharkbite pic.twitter.com/vKjWQezoJZ