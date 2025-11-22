Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Ζελένσκι – «Υπογράψτε τώρα τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη»

Η ένταση στο Κίεβο κορυφώθηκε. Σε μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «εφιαλτική» από διπλωμάτη που ήταν παρών, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε το βράδυ της Παρασκευής (21.11.2025) τους πρεσβευτές του ΝΑΤΟ ότι η Ουάσινγκτον προτίθεται να πιέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί μια συμφωνία ειρήνης τις επόμενες ημέρες — με την προειδοποίηση ότι, αν η Ουκρανία αρνηθεί, η επόμενη πρόταση θα είναι «πολύ χειρότερη», σύμφωνα με την Guardian.

Σύμφωνα με συμμετέχοντα, ο Ντρίσκολ — μετά από συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ — τόνισε την ανάγκη ταχύτητας: «Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα».

Σχέδιο επιβεβλημένο, με τους Ευρωπαίους στο περιθώριο

Όπως μεταδίδει η Guardian, η συνάντηση βυθίστηκε γρήγορα στην αμηχανία: αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες αμφισβήτησαν τόσο το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης όσο και τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον διαπραγματεύτηκε με τη Μόσχα, αποκλείοντας τους συμμάχους από την ενημέρωση.

«Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Μας επανέλαβαν το γνωστό: “Δεν έχετε κανένα χαρτί στα χέρια σας” — ακριβώς τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Τραμπ απέναντι στον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο», ανέφερε διπλωμάτης στη βρετανική εφημερίδα.

Το περιεχόμενο του σχεδίου προκαλεί σοκ στο Κίεβο: παραχώρηση εδαφών που ελέγχονται ακόμη από τον ουκρανικό στρατό, επίσημη αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών από τη Ρωσία, και ακόμη και γενική αμνηστία για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της σύγκρουσης. Πρόκειται για όρους που θεωρούνται ασύμβατοι με τις θέσεις Ουκρανίας και Ευρωπαίων.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η χώρα βιώνει «μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας μας», περιγράφοντας το δίλημμα: «να χάσουμε την αξιοπρέπειά μας ή να χάσουμε έναν βασικό σύμμαχο».

Η Ουάσινγκτον θέλει ταχεία συμφωνία: στόχος το Thanksgiving

Ο Ντρίσκολ, στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου JD Vance, απέφυγε να διευκρινίσει εάν η πρόταση ταυτίζεται με το σχέδιο των 28 σημείων που διέρρευσε στον Τύπο. «Σημασία έχει να εστιάσουμε σε αυτά που μετρούν πραγματικά», είπε.

Η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Κίεβο, Τζούλι Ντέιβις, ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρη προς τους πρεσβευτές: «Η Ουκρανία δεν έχει άλλη επιλογή. Το κείμενο δεν θα βελτιωθεί με τον χρόνο — θα χειροτερεύσει».

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει υπογραφή πριν από το Thanksgiving, σε ένα χρονοδιάγραμμα που η Ντέιβις χαρακτήρισε «επιθετικό», με διπλωματική δραστηριότητα «σπάνιας έντασης» στην καριέρα της.

Όταν ρωτήθηκαν γιατί η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει περιοχές που η Ρωσία δεν κατόρθωσε να καταλάβει εδώ και έντεκα χρόνια, Αμερικανοί αξιωματούχοι απάντησαν ότι η συμφωνία «είναι προς όφελος του Κιέβου» και μίλησαν ακόμη και για μελλοντική τελετή όπου Τραμπ και Ζελένσκι θα υπέγραφαν ένα «έγγραφο ειρήνης».

Διακριτικός δίαυλος ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κρεμλίνο

Το κείμενο της πρότασης φέρεται να συντάχθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, οικονομικό σύμβουλο του Κρεμλίνου — μια συνεργασία που αποκαλύπτει την ύπαρξη παράλληλου διαύλου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο Ντρίσκολ αναμένεται να μεταβεί σύντομα στη Ρωσία για να συνεχιστούν οι συζητήσεις.

Την Παρασκευή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει αντίγραφο του σχεδίου: «Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνευτική διευθέτηση», δήλωσε στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας.