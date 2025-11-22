Κόσμος

Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Ζελένσκι – «Υπογράψτε τώρα τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη»

Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί σύντομα μια συμφωνία ειρήνης, παρά τις παραχωρήσεις που θεωρούνται απαράδεκτες από πολλούς Ευρωπαίους συμμάχους, γράφει ο Guardian
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Sarah Meyssonnier / Pool

Η ένταση στο Κίεβο κορυφώθηκε. Σε μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «εφιαλτική» από διπλωμάτη που ήταν παρών, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε το βράδυ της Παρασκευής (21.11.2025) τους πρεσβευτές του ΝΑΤΟ ότι η Ουάσινγκτον προτίθεται να πιέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί μια συμφωνία ειρήνης τις επόμενες ημέρες — με την προειδοποίηση ότι, αν η Ουκρανία αρνηθεί, η επόμενη πρόταση θα είναι «πολύ χειρότερη», σύμφωνα με την Guardian.

Σύμφωνα με συμμετέχοντα, ο Ντρίσκολ — μετά από συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ — τόνισε την ανάγκη ταχύτητας: «Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα».

Σχέδιο επιβεβλημένο, με τους Ευρωπαίους στο περιθώριο

Όπως μεταδίδει η Guardian, η συνάντηση βυθίστηκε γρήγορα στην αμηχανία: αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες αμφισβήτησαν τόσο το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης όσο και τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον διαπραγματεύτηκε με τη Μόσχα, αποκλείοντας τους συμμάχους από την ενημέρωση.

«Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Μας επανέλαβαν το γνωστό: “Δεν έχετε κανένα χαρτί στα χέρια σας” — ακριβώς τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Τραμπ απέναντι στον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο», ανέφερε διπλωμάτης στη βρετανική εφημερίδα.

Το περιεχόμενο του σχεδίου προκαλεί σοκ στο Κίεβο: παραχώρηση εδαφών που ελέγχονται ακόμη από τον ουκρανικό στρατό, επίσημη αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών από τη Ρωσία, και ακόμη και γενική αμνηστία για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της σύγκρουσης. Πρόκειται για όρους που θεωρούνται ασύμβατοι με τις θέσεις Ουκρανίας και Ευρωπαίων.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η χώρα βιώνει «μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας μας», περιγράφοντας το δίλημμα: «να χάσουμε την αξιοπρέπειά μας ή να χάσουμε έναν βασικό σύμμαχο».

Η Ουάσινγκτον θέλει ταχεία συμφωνία: στόχος το Thanksgiving

Ο Ντρίσκολ, στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου JD Vance, απέφυγε να διευκρινίσει εάν η πρόταση ταυτίζεται με το σχέδιο των 28 σημείων που διέρρευσε στον Τύπο. «Σημασία έχει να εστιάσουμε σε αυτά που μετρούν πραγματικά», είπε.

Η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Κίεβο, Τζούλι Ντέιβις, ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρη προς τους πρεσβευτές: «Η Ουκρανία δεν έχει άλλη επιλογή. Το κείμενο δεν θα βελτιωθεί με τον χρόνο — θα χειροτερεύσει».

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει υπογραφή πριν από το Thanksgiving, σε ένα χρονοδιάγραμμα που η Ντέιβις χαρακτήρισε «επιθετικό», με διπλωματική δραστηριότητα «σπάνιας έντασης» στην καριέρα της.

Όταν ρωτήθηκαν γιατί η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει περιοχές που η Ρωσία δεν κατόρθωσε να καταλάβει εδώ και έντεκα χρόνια, Αμερικανοί αξιωματούχοι απάντησαν ότι η συμφωνία «είναι προς όφελος του Κιέβου» και μίλησαν ακόμη και για μελλοντική τελετή όπου Τραμπ και Ζελένσκι θα υπέγραφαν ένα «έγγραφο ειρήνης».

Διακριτικός δίαυλος ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κρεμλίνο

Το κείμενο της πρότασης φέρεται να συντάχθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, οικονομικό σύμβουλο του Κρεμλίνου — μια συνεργασία που αποκαλύπτει την ύπαρξη παράλληλου διαύλου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο Ντρίσκολ αναμένεται να μεταβεί σύντομα στη Ρωσία για να συνεχιστούν οι συζητήσεις.

Την Παρασκευή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει αντίγραφο του σχεδίου: «Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνευτική διευθέτηση», δήλωσε στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
95
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς με Τραμπ – «Έκανα απολύτως σαφή τη θέση της Ευρώπης», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος
Σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία, ο καγκελάριος της Γερμανίας επέμεινε προς τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Ευρώπη είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εντείνουν τις επαφές γύρω από το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ – Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού έφθασε στη Γενεύη για τις συνομιλίες
Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ, βρίσκεται ήδη στη Γενεύη, ενώ Ευρωπαίοι σύμβουλοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι καταφθάνουν στην Ελβετία για να εξετάσουν το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί η Ουάσινγκτον
Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ
Ο Νόαμ Τσόμσκι φέρεται να είχε επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του
Σύμφωνα με έγγραφα που έδωσαν στη δημοσιότητα αμερικανοί βουλευτές, ο γνωστός γλωσσολόγος είχε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης, αποκαλύπτει ο Guardian
Ο Νοάμ Τσόμσκι
Το «σχέδιο θανάτου» δύο νεαρών από το Τέξας - Θα σκότωναν τους άντρες σε νησί της Αϊτής και θα έκαναν σκλάβους τα γυναικόπαιδα
Είχαν σχεδιάσει να στρατολογήσουν μέλη του άστεγου πληθυσμού της Ουάσιγκτον για να λειτουργήσουν ως μισθοφόροι και να τους βοηθήσουν να εισβάλουν στο νησί Γκονάβ
ΑΙΤΙ
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον καταγγέλλει την έρευνα για την Covid-19 ως «απελπιστικά ασυνάρτητη»
Ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει τα καυστικά πορίσματα της δημόσιας έρευνας, η οποία εκτιμά ότι χιλιάδες θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δράσει νωρίτερα
Ο Μπόρις Τζόνσον
Η Ρωσία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ διαβεβαιώνει ότι τα κανάλια διαλόγου με την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοικτά, παρά την έλλειψη προόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα
Newsit logo
Newsit logo