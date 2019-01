Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Παρισιού – Συγκλονιστικές εικόνες

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 36 τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε φούρνο, στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού. Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς, αλλά στη συνέχεια υπήρξε διόρθωση από τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Κριστόφ Καστανέρ.

“Δώδεκα άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ αυτών και τρεις πυροσβέστες,” δήλωσε ο Έρικ Μουλίν στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV. Άλλοι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στο Europe 1 πως καταστράφηκαν περίπου 6 με 7 οχήματα, που βρίσκονταν έξω από τον φούρνο, ενώ δεν απέκλεισε τον κίνδυνο δεύτερης έκρηξης.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο

Η δυνατή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε αρκετούς ορόφους του κτιρίου όπου στεγάζονταν το αρτοποιείο, ενώ έσπασαν τα παράθυρα γειτονικών καταστημάτων, στην οδό Τρεβίζ, στο κέντρο του Παρισιού. Παράλληλα, ταρακούνησε κτίρια εκατοντάδες μέτρα από το σημείο.

Πυροσβέστες είχαν κληθεί να επέμβουν για διαρροή αερίου στην οδό Τρεβίζ όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

