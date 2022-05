Εν ψυχρώ δολοφονία στην Τεχεράνη! Δύο μοτοσικλετιστές άνοιξαν πυρ και σκότωσαν αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα ΜΜΕ του Ιράν αναγνώρισαν ως νεκρό σε ενέδρα στην Τεχεράνη τον Hassan Sayad Khodayari. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δολοφονηθείς ανήκε στη Δύναμης Quds, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και δρούσε στη Συρία.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Hassan Sayad Khodayari μπροστά από το σπίτι του στην οδό Μουτζαχεντίν Ισλάμ στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ιρανικοί λογαριασμοί στο Twitter δημοσίευσαν φωτογραφίες από το σημείο της εκτέλεσης, που δείχνουν τον Khodayari νεκρό μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

IRGC's Tasnim news has identified the man killed today as "Hassan Sayyad Khodayari", releasing the first photos of the assassination. pic.twitter.com/QO8yIRCM7N