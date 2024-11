Θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση Μπάιντεν για τον πόλεμο της Ουκρανίας λέει το «δεξί χέρι» του Τραμπ

Το «δεξί χέρι» του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα εθνικής ασφάλειας δήλωσε σήμερα (24.11.2024) ότι το επιτελείο του θα δουλέψει και θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση του απερχόμενου Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Μάικ Γουόλτς, ο επόμενος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, διευκρίνισε ότι το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να καταλήξει σε μια διευθέτηση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, διότι ανησυχεί με την τρέχουσα κλιμάκωση των εντάσεων.

Μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και τη νίκη του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι οι ΗΠΑ θα απεμπλακούν από τον πόλεμο ή θα ασκήσουν πιέσεις για μια συμφωνία που θα είναι εις βάρος του Κιέβου.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, που θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, έχει ήδη σχηματίσει σχεδόν όλη την κυβέρνησή του, μολονότι οι διορισμοί αυτοί πρέπει να εγκριθούν προηγουμένως από τη Γερουσία.

Trump National Security Advisor Mike Waltz: “We Are Hand In Glove” With Biden Administration Regarding “Our Adversaries”



Full interview here – https://t.co/TozmaGcBVl



“We are hand in glove. We are one team with the United States in this transition.”



“Jake Sullivan and I have… pic.twitter.com/O60dElgnil