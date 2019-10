The Crown: Συγκλονιστική η ομοιότητα της Έμα Κόριν με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Όσον αφορά τους νέους ρόλους στη σειρά “The Crown”, η Ολίβια Κόλμαν αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τον πρίγκιπα Φίλιππο θα ενσαρκώσει ο Τομπάιας Μένζις και η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ θα διαδεχθεί τη Βανέσα Κίρμπι στον ρόλο της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Ακόμη θα υπάρξουν νέες προσθήκες στο cast του “The Crown” για να αφηγηθούν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, συμπεριλαμβανομένου του Τζος Ο’ Κόνορ που θα υποδυθεί τον πρίγκιπα Κάρολο σε νεαρή ηλικία.

Η τρίτη σεζόν της σειράς κάνει πρεμιέρα τον επόμενο μήνα, όμως ήδη έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν που αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον καθώς θα υπάρξει μια πολύ σημαντική προσθήκη στη βασιλική οικογένεια. Στην τέταρτη σεζόν του “The Crown” μπαίνει η πριγκίπισσα Νταϊάνα, την οποία θα ενσαρκώσει η Έμα Κόριν.

#TheCrown | Today the filming of The Crown in Malaga was done next to the south tower of the cathedral among other locations. .@JoshOConnor15 #EmmaCorrin #PeterMorgan @TheCrownNetflix 📷 Migue Fernández / Diario Sur pic.twitter.com/ZL0UquDKPd — Carl ☕ (@NeverDontGiveUp) 6 Οκτωβρίου 2019

Την περασμένη εβδομάδα, οι θαυμαστές είχαν τη δυνατότητα να δουν τις πρώτες εικόνες της Κόριν στον ρόλο της νεαρής Νταϊάνα, καθώς δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα επεισοδίου σε τοποθεσία στην Ισπανία, που θα παρουσιάζεται ως Αυστραλία κατά τη διάρκεια της περιοδείας του ζευγαριού το 1983. Μάλιστα η ομοιότητα με τις πραγματικές φωτογραφίες του τότε πριγκιπικού ζευγαριού είναι συγκλονιστικές.

Ο Πίτερ Μόργκαν, δημιουργός της σειράς, σε δήλωσή του για την επιλογή της Κόριν ως Νταιάν τόνισε: «Η Έμα είναι ένα λαμπρό ταλέντο που μας γοήτευσε αμέσως όταν ήρθε για τον ρόλο της Νταϊάνα Σπένσερ. Όπως έχει την αθωότητα και την ομορφιά της νεαρής Νταϊάνα, έχει επίσης, σε αφθονία, το εύρος και την πολυπλοκότητα να απεικονίσει μια εξαιρετική γυναίκα που από ανώνυμη έφηβη έγινε γυναίκα είδωλο της γενιάς της» πρόσθεσε στις δηλώσεις του στο THR.

“Έχω κολλήσει με τη σειρά και πιστεύω ότι είναι σουρεαλιστικό που εντάσσομαι τώρα σε αυτήν την απίστευτα ταλαντούχα οικογένεια ηθοποιών” δήλωσε η Κόριν, όταν ανακοινώθηκε ότι επιλέχθηκε για τον ρόλο.