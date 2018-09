The Cure: Επιστρέφουν μετά από 10 χρόνια στην Ελλάδα!

Το 2019, το EJEKT Festival συμπληρώνει 15 χρόνια πορείας και το γιορτάζει με ένα επετειακό line-up. Το πρώτο όνομα που ανακοινώνεται είναι οι περίφημοι The Cure, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής!

Στις 17 Ιουλίου 2019 οι The Cure θα ανέβουν στη σκηνή του EJEKT Festival, στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο – τον πιο όμορφο συναυλιακό χώρο της καλοκαιρινής Αθήνας, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, για μια εμφάνιση που θα έχει διάρκεια πάνω από 2 ώρες και θα συνοψίσει την τεράστια καριέρα τους.

Το δελτίο Τύπου για τους The Cure

17.07.2019

Πλατεία Νερού, Φάληρο

EJEKT FESTIVAL 2019

15 χρόνια EJEKT

THE CURE

+ more tba

Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, 12.00 το μεσημέρι

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Αρένα

Early bird: 45 Ευρώ

Α΄ φάση προπώλησης: 50 Ευρώ

Β’ φάση προπώλησης: 55 Ευρώ

VIP

Early bird: 100 Ευρώ

Α’ φάση προπώλησης: 130 Ευρώ

Πληροφορίες: www.ejekt.gr

The Cure: 40 χρόνια στην κορυφή

Δεν υπάρχει καλλιτέχνης ή συγκρότημα που δεν θα ήθελε να έχει γράψει ένα τραγούδι όπως τα “Friday I’m In Love”, “Just Like Heaven”, “Pictures of you”, “A Letter To Elise”, “Boys Don’t Cry”, “Lovesong”, “Never Enough”, “High”, “Lullaby”, “Killing An Arab”, “Fascination Street”, “In Between Days”, “Close To Me”, “Fire In Cairo”, “A Strange Day”, “A Night Like This”, “Burn”, “To Wish Impossible Things”, “Close To Me” και πολλά άλλα.

Η μουσική των The Cure ήταν αυτό το μοναδικό κράμα goth – rock – pop που κατόρθωσε να αποτυπώσει τόσο τέλεια το τι ακριβώς ήταν τα 80’s και τα 90’s. Η τόσο χαρακτηριστική περσόνα του Robert Smith (με αυτό το κούρεμα, το μεικ – απ, το κόκκινο κραγιόν, τα μαύρα ρούχα), οι στίχοι που ανατέμνουν την πολυπλοκότητα της εποχής (από την ειρωνεία ως το angst αλλά και τα ξεσπάσματα χαράς) και η σαγηνευτικά βρετανική φωνή του, έγιναν ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη γενιά τους, αλλά και για τις επόμενες.