Θετική στον κορονοϊό είναι η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τζιλ Μπάιντεν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η Τζιλ Μπάιντεν κατά την τακτική εξέτασή της για τον κορονοϊό βρέθηκε αρνητική, ωστόσο άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα που προσομοιάζουν με εκείνα του κρυώματος.

Σε νέο ράπιντ τεστ που υποβλήθηκε βρέθηκε και πάλι αρνητική, αλλά το PCR τεστ ήταν θετικό.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η σύζυγος του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είναι διπλά εμβολιασμένη, ενώ έχει κάνει και τις δύο αναμνηστικές δόσεις και εμφανίζει ήπια συμπτώματα.

Η Τζιλ Μπάιντεν θα τεθεί σε καραντίνα για τουλάχιστον 5 ημέρες στο ιδιωτικό σπίτι της στη Νότιο Καρολίνα, ενώ της χορηγείται αγωγή με Paxlovid.

Ήδη έχουν ειδοποιηθεί όσοι ήρθαν σε στενή επαφή μαζί της, ενώ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο μόνον εφόσον έχει δύο διαδοχικά αρνητικά τεστ.

BREAKING: Jill Biden, First Lady of The US, has tested positive for Covid-19 pic.twitter.com/MkGDsT9Sau