Θλίψη στο Κουβέιτ: 11χρονη Ιρανή σκοτώθηκε στον ύπνο της σε επίθεση με drone από το Ιράν

Ένα τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα σε μία οικογένεια Ιρανών στο Κουβέιτ, όταν η 11χρονη κόρη τους έχασε τη ζωή της από επίθεση με drone από το Ιράν σκορπίζοντας τη θλίψη.

Η 11χρονη Ελένα Αμπντουλάχ Χουσεΐν είπε στον πατέρα της ότι τον αγαπά και πήγε για ύπνο στο σπίτι τους στο Κουβέιτ, όπου ζει η ιρανική οικογένειά της. Λίγα λεπτά αργότερα, συντρίμμια από ιρανικό drone έπεσαν στο δωμάτιό της, σκοτώνοντάς την στον ύπνο της.

Η οικογένεια είχε καταφύγει στο υπόγειο της πολυκατοικίας τους από το Σάββατο, όταν το Ιράν ξεκίνησε τα αντίποινα στον Κόλπο μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που αποδεκάτισαν την ηγεσία του.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης, καθώς οι βομβαρδισμοί φαίνονταν να μειώνονται, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο διαμέρισμά τους.

«Η Ελένα με πήρε τηλέφωνο περίπου δύο ώρες πριν από το περιστατικό και μου είπε: “Μπαμπά, έφαγα και πάω για ύπνο… σ’ αγαπώ”», ανέφερε ο πατέρας της, Αμπντουλάχ Χουσεΐν, ο οποίος εκείνη την ημέρα εργαζόταν μέχρι αργά στην επιχείρησή του με υφάσματα.

«Ήταν σαν να προσπαθούσε να πει αντίο», πρόσθεσε συγκρατώντας τα δάκρυά του.

Το AFP συνάντησε την οικογένεια στην κηδεία στο Κουβέιτ, όπου ο πατέρας της, ντυμένος με την παραδοσιακή λευκή ενδυμασία του Κόλπου, μίλησε στα αραβικά. Η μητέρα της ήταν τόσο συντετριμμένη που δεν μπορούσε να μιλήσει, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρευρέθηκαν στην τελετή στο κοιμητήριο Σουλαϊμπιχάτ, σύμφωνα με το Times Of Israel.

ویدیویی از مراسم تشییع جنازه دختر ایرانی ای که طی حمله جمهوری اسلامی به کویت شهید شد.



«اِلِنا حسین نیا»، 11 ساله و فرزند عبدالله، اصالتا از اهل سنت جنوب ایران و مقیم دولت کویت بود.



Funeral of Elena Abdullah HosseinNiya

an 11 years old Iranian girl and resident

of Kuwait state… pic.twitter.com/E2BejnH5cg — The Baloch World (@TheBalochWorld) March 4, 2026

Ο πατέρας της ανέφερε ότι συγκινήθηκε από τη συμπαράσταση που δέχθηκε στο Κουβέιτ, καθώς πολλοί άνθρωποι εξέφρασαν τη θλίψη και την αλληλεγγύη τους προς την οικογένεια. Μερικοί από τους μικρούς φίλους της Έλενας φορούσαν λευκές μπλούζες με τη φωτογραφία της.

Το Κουβέιτ φιλοξενεί μεγάλη κοινότητα Ιρανών, οι οποίοι αποτελούν μέρος του μεγάλου πληθυσμού ξένων κατοίκων της χώρας, που αντιστοιχεί περίπου στο 70% του συνολικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θραύσματα από ιρανικό drone χτύπησαν την οροφή του διαμερίσματος της οικογένειας στον δεύτερο όροφο, τραυματίζοντας θανάσιμα την 11χρονη στον ύπνο της. Η Έλενα κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με τη μικρότερη αδελφή της, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η μητέρα τους δεν τραυματίστηκε.

Οι διασώστες προσπάθησαν να την επαναφέρουν τόσο στο ασθενοφόρο όσο και στο νοσοκομείο, όμως τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

«Η κόρη μου ήταν καλή, συμπονετική και έξυπνη», είπε ο πατέρας της με δάκρυα στα μάτια. «Ήταν ευλογία από τον Θεό… και ο Θεός θέλησε να την πάρει πίσω».

Από τους 13 ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί στον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου, οι οκτώ βρίσκονταν στο Κουβέιτ, το οποίο έχει τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων στην περιοχή. Οι περισσότεροι ήταν στρατιωτικοί των ΗΠΑ και του Κουβέιτ, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και δύο άμαχοι, μεταξύ αυτών και η μικρή Έλενα.

Elna Abdullah, une jeune Iranienne de 11 ans, a été tuée au Koweït par des éclats d’obus d’un missile iranien.



Que sa mémoire soit une bénédiction et un rappel de la brutalité du régime des mollahs.



Repose en paix, ange. pic.twitter.com/P2gdFqU5Q7 — ISRAËL HORLOGE DE DIEU (@ISRAEL_HORLOGE_) March 6, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο Κουβέιτ από το 1990, όταν είχαν σπεύσει να βοηθήσουν τη χώρα μετά την εισβολή του Ιράκ.

Ο θείος της Έλενας, Μοχάμεντ Χουσεΐν Αμπντουλάχ Νία, δήλωσε ότι η οικογένεια παραμένει σε κατάσταση σοκ και δεν έχει ακόμη μπορέσει να πει στη μικρότερη αδελφή της τι έχει συμβεί.

«Το σοκ είναι τεράστιο… η μητέρα της και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας κλαίνε συνεχώς», είπε.