Ένα πραγματικό θρίλερ έζησαν οι επιβάτες πτήσης της ΕasyJet όταν το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Πράγα μετά από απειλή για βόμβα. Τελικά το θρίλερ είχε αίσιο τέλος, καθώς οι έλεγχοι που έγιναν στο αεροπλάνο της EasyJet έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία βόμβα και η απειλή ήταν τελικά φάρσα.

Όλα έγιναν χθες (4.12.2022) το βράδυ όταν το αεροπλάνο της EasyJet, που είχε απογειωθεί από την Κρακοβία της Πολωνίας και είχε προορισμό το Μπρίστολ της Βρετανίας, ειδοποιήθηκε ότι πρέπει να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Πράγα, διότι υπήρχε απειλή για την τοποθέτηση βόμβας στο αεροσκάφος.

Το αεροπλάνο της EasyJet προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο της Πράγας Vaclav Havel το βράδυ. Αμέσως το σκάφος εκκενώθηκε και πυροτεχνουργοί της τσέχικης αστυνομίας έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο, στον οποίο δεν βρέθηκε τελικά καμία βόμβα. Στην επίσημα σελίδα του αεροδρόμιου της Πράγας στο Twitter τονίστηκε ότι «Δεν βρέθηκε κανένα επικίνδυνο αντικείμενο στο αεροπλάνο μετά την έρευνα των πυροτεχνουργών»

⚠️ At 22:50, a diverted aircraft landed safely at @PragueAirport on the Krakow-Bristol route. There was reported a possible bomb on board an aircraft. All actions to ensure the safety of passengers and all air traffic are currently being carried out by @PolicieCZ.