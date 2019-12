Η αστυνομία στη Νέα Ορλεάνη ανακοίνωσε πως 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα) στην περίφημη Γαλλική συνοικία.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πάντα κατά την αστυνομία στη Νέα Ορλεάνη, αρχικά 10 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα, αλλά στην συνέχεια άλλο ένα άτομο έφτασε σε νοσοκομείο περπατώντας και αναζητώντας ιατρική βοήθεια.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ το κίνητρο του δράστη (ή των δραστών) είναι ασαφή.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκονται πολλές μάντρες αυτοκινήτων, ενώ κοντά βρίσκονται και πολλά ξενοδοχεία.

