Θρίλερ με τα μυστηριώδη drones στις ΗΠΑ: «Καταρρίψτε τα» λέει ο Τραμπ – «Δεν θέλουν να ξέρουμε» δήλωσε γερουσιαστής

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις χιλιάδες αναφορές για θεάσεις «μυστηριωδών» drones στις ΗΠΑ, ιδίως στο Νιου Τζέρσεϊ και στις ανατολικές Πολιτείες. Οι εικασίες και οι θεωρίες συνωμοσίας δίνουν και παίρνουν, την ώρα που οι πολίτες καταγράφουν και αναρτούν βίντεο από τον νυχτερινό ουρανό κι έχουν γίνει ακόμη και εκκλήσεις για στρατιωτική παρέμβαση.

«Η κυβέρνηση γνωρίζει τι είναι τα μυστηριώδη μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που πετούν πάνω από την Ανατολική Ακτή, αλλά φοβάται να μας το πει, ισχυρίστηκε ένας γερουσιαστής της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γερουσιαστής Jon Bramnick ζήτησε να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη, όπως είπε, κυβερνητικής διαφάνειας σχετικά με τις ανεξήγητες θεάσεις drones, σύμφωνα με την Dailymail.

«Ό,τι κι αν κάνουν αυτά τα drones, η κυβέρνηση πραγματικά δεν θέλει να το ξέρουμε», δήλωσε στο NewsNation το Σάββατο (14.12.2024), προτρέποντας το υπουργείο Άμυνας να «ξεκαθαρίσει τα πράγματα με το αμερικανικό κοινό» μετά από μια σειρά θεάσεων από τον Νοέμβριο.

«Πρέπει να συμβαίνει κάτι που δεν μπορούν να μας πουν επειδή φοβούνται τόσο πολύ για το τι θα κάνει το κοινό όταν ακούσει τι κάνουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» υποστήριξε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας Τζον Κίρμπι ξεκαθάρισε ότι οι θεάσεις δεν συνιστούν «απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια» και ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Αλεχάντρο Μαγιόρκας, δήλωσε ότι γνωρίζει για «καμία ξένη ανάμειξη».

Όμως η έλλειψη εξηγήσεων έχει προκαλέσει σφοδρή κριτική από ορισμένους νομοθέτες, καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και ο πανικός εξαπλώθηκε όταν ένας δήμαρχος του Νιου Τζέρσεϊ αποκάλυψε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία του είχε ενημερωθεί να φορέσει στολές επικίνδυνων ουσιών σε περίπτωση που τα ιπτάμενα αντικείμενα συντριβούν.

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για κάποιου είδους συνωμοσία με σκοπό να συγκαλύψει τη δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ο Bramnick δήλωσε: «Αυτό πρέπει να σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο να αποκτήσουμε γνώση και να φοβόμαστε παρά να μην έχουμε γνώση και να έχουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις».

Έρευνες από το FBI για τα ύποπτα drones

Source: Kprince Location: Bedminster, New Jersey USA



The best #UFO #UAP Drone footage we have #drones #newjerseydrones #jerseydrones



This is absolutely INSANE FOOTAGE Confirmed this is definitely not a plane from this video it seems to be flying way too low to the ground… pic.twitter.com/AsfyhZzKDq — UFO Disclosure Solana (@ufodisclosolana) December 14, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Associated Press, ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι απευθύνθηκε εγγράφως στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ζητώντας απαντήσεις. Ο νέος γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ, Άντι Κιμ, πέρασε τη νύχτα της Πέμπτης σε ένα κυνήγι μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην αγροτική περιοχή του βόρειου Νιου Τζέρσεϊ και έκανε σχετική ανάρτηση στο X.

Ο Μέρφι και οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου έχουν τονίσει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν φαίνεται να αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Το FBI συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών υπηρεσιών που διεξάγουν έρευνα και έχει ζητήσει από τους κατοίκους να μοιραστούν βίντεο, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες που μπορεί να έχουν σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ρεπουμπλικανός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Κρις Σμιθ δήλωσε ότι ένας διοικητής της ακτοφυλακής του είπε ότι δώδεκα drones ακολούθησαν στενά μια σωσίβια λέμβο της ακτοφυλακής κοντά στο Barnegat Light και το Island Beach State Park στην κομητεία Ocean κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Η αυξανόμενη ανησυχία ορισμένων κατοίκων δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία έχει δεχτεί επικρίσεις από τον Τραμπ επειδή δεν αντιμετώπισε το θέμα πιο επιθετικά.



Σε μια κλήση με δημοσιογράφους το περασμένο Σάββατο που οργανώθηκε από τον Λευκό Οίκο, ανώτεροι αξιωματούχοι από το FBI, το Πεντάγωνο, την FAA και άλλες υπηρεσίες, προσπάθησαν να διαβεβαιώσουν τους πολίτες ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια ή ότι δεν αποτελούν επιδέξιο έργο ενός κακόβουλου ξένου παράγοντα.





US lawmakers are calling for urgent action after mysterious drone sightings near sensitive locations, raising concerns over safety and security



Drones have been spotted near military sites and even President-elect Trump’s golf course in New Jersey https://t.co/3iyM6RCWYG pic.twitter.com/UVqaWLsIoC

— Anadolu English (@anadoluagency) December 16, 2024 />Ένας βουλευτής του Νιου Τζέρσεϊ κάλεσε το Πεντάγωνο να εγκρίνει τη χρήση βίας για την κατάρριψη ενός ή περισσότερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να προσπαθήσει να καταλάβει ποιος τα τοποθέτησε.

Τα αντικείμενα θα μπορούσαν να καταρριφθούν πάνω από τον ωκεανό ή σε μια ακατοίκητη περιοχή στην ξηρά, δήλωσε ο Κρις Σμιθ το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου.

Πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα drones και ποιος τα έστειλε;

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η εξέταση των αναφερόμενων παρατηρήσεων δείχνει ότι πολλά από αυτά είναι στην πραγματικότητα επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούν νόμιμα, απηχώντας τη γνώμη αξιωματούχων και ειδικών σε θέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI ανέφεραν επίσης σε κοινή δήλωσή τους ότι δεν έχουν αποδείξεις ότι η εμφάνιση των drone αποτελούν «απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια ή έχουν σχέση με το εξωτερικό».

Όσο για το ποιος τα έστειλε, οι αρχές λένε ότι δεν γνωρίζουν.

Το FBI, η Εθνική Ασφάλεια και η πολιτειακή αστυνομία ερευνούν το φαινόμενο. Οι αρχές λένε ότι δεν γνωρίζουν αν πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έχει εντοπιστεί πολλές φορές ή αν υπάρχουν πολλά αεροσκάφη που πετούν σε συντονισμένη προσπάθεια.

Οι εικασίες έχουν οργιάσει στο διαδίκτυο, με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχίες ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος μιας κακόβουλης συνωμοσίας από ξένους πράκτορες.

Τραμπ: «Καταρρίψτε τα»

Ο Τραμπ έχει πει ότι πιστεύει ότι η κυβέρνηση γνωρίζει περισσότερα από όσα λέει. Μάλιστα, την Κυριακή, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ζητώντας από τις στρατιωτικές υπηρεσίες να τα καταρρίψουν!

«Μυστηριώδεις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλη τη χώρα. Μπορεί πραγματικά να συμβαίνει αυτό χωρίς να το γνωρίζει η κυβέρνησή μας; Δεν το νομίζω! Ενημερώστε το κοινό, και μάλιστα τώρα. Διαφορετικά, καταρρίψτε τα!!!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ομοίως, μια πηγή που γνωρίζει την εθνική έρευνα για τα drones δήλωσε στο CNN ότι το να τα καταρρίψει κάποιος από τον ουρανό θα μπορούσε να προκαλέσει έναν περιττό κίνδυνο για τους ανθρώπους στο έδαφος.

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ από το Κονέκτικατ δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει να «καταρριφθούν, αν χρειαστεί». «Θα πρέπει να κάνουμε κάποια πολύ επείγουσα ανάλυση πληροφοριών και να τα βγάλουμε από τον ουρανό, ειδικά αν πετούν πάνω από αεροδρόμια ή στρατιωτικές βάσεις», δήλωσε ο Μπλούμενταλ.

Παρατηρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν αναφερθεί σε τουλάχιστον έξι πολιτείες στις ανατολικές ΗΠΑ: Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Κονέκτικατ, Πενσυλβάνια, Μασαχουσέτη και Βιρτζίνια

Οι ανησυχίες κλιμακώθηκαν μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στο Picatinny Arsenal, μια στρατιωτική ερευνητική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Νιού Τζέρσεϊ, και πάνω από το γήπεδο γκολφ του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μπέντμινστερ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους και βουλευτές.

Οι θεάσεις ώθησαν την FAA να εκδώσει προσωρινούς περιορισμούς πτήσεων πάνω από τις ιδιοκτησίες αυτές.