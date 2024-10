Θρίλερ με τη διαρροή εγγράφων για την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν – «Δάκτυλος» Μπάιντεν ή κατασκοπεία

Ένα διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη έπειτα από τη διαρροή δύο άκρως απόρρητων αμερικανικών εγγράφων των υπηρεσιών πληροφοριών που περιγράφουν τις προετοιμασίες του Ισραήλ για ένα ανταποδοτική επίθεση στο Ιράν.

Πρόκειται για άκρως απόρρητη έκθεση που φέρεται να διέρρευσε από το Εθνικό Ινστιτούτο Συστημάτων Διαχείρισης Περιστατικών και Προηγμένων Τεχνολογιών (NIMSAT) του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Τα έγγραφα αναφέρονται με λεπτομέρειες στις προετοιμασίες του Ισραήλ επί του πεδίου για το χτύπημα κατά του Ιράν, σε απάντηση της βαλλιστικής επίθεσης της 1ης Οκτωβρίου.

Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει τώρα είναι ποιος και γιατί βρίσκεται πίσω από τη διαρροή αυτή.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται πως έχει αρκετούς λόγους για να αποφεύγει τις εντάσεις και να μην οξύνει τα πνεύματα. Εξάλλου, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε συστάσεις προς το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί ότι το επικείμενο χτύπημα προς το Ιράν να μην κλιμακώσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Το ρεπορτάζ της Deutsche Welle μεταδίδει πως η διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων στο CNN, που προέρχονται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, εκλαμβάνεται από τους Ισραηλινούς ως ακόμα μία προσπάθεια από το στενό περιβάλλον του Μπάιντεν να καθυστερήσει κι άλλο το επικείμενο χτύπημα.

Τα απόρρητα έγγραφα, που διέρρευσαν στο διαδίκτυο μέσω του ανώνυμου λογαριασμού «Middle East Spectator» στο Telegram φέρουν ημερομηνίες 15 και 16 Οκτωβρίου και απευθύνονταν σε αξιωματούχους των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνοντάς τους για τις προετοιμασίες του Ισραήλ ενόψει του επικείμενου χτυπήματος κατά του Ιράν, όπως επίσης και στοιχεία που αφορούν σενάρια ασκήσεων της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Το CNN δεν μεταδίδει αυτούσια τα απόρρητα έγγραφα, αλλά επισημαίνει ότι ήδη έχουν αρχίσει έρευνες στις τάξεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για να διαπιστωθεί πώς διέρρευσαν – μία λεπτομέρεια που δεν σχολιάζεται καθόλου στο Ισραήλ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Το Ισραήλ δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις πληροφορίες που διέρρευσαν από τις ΗΠΑ, αλλά αντίθετα προβληματίζεται για το ίδιο το γεγονός της διαρροής.

«Οι διαρροές δεν συμβαίνουν απλώς», δήλωσε στο CNNi και τον Matthew Chance, πρώην αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. «Και κάποιος παραβίασε τη νομοθεσία των ΗΠΑ αποκαλύπτοντας αυτά τα μυστικά».

Το ερώτημα είναι ποιος;

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο CNN ότι η έρευνα εξετάζει επί του παρόντος ποιος είχε πρόσβαση στα έγγραφα.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη ευρήματα, αλλά ισραηλινές πηγές λένε στο CNN ότι πιστεύουν πως μία τέτοια «μικρή διαρροή» είναι απίθανο να ήταν έργο κάποιου Ιρανού κατασκόπου που έχει διεισδύσει στις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.

Τα δύο απόρρητα έγγραφα, που περιγράφουν δορυφορικές εικόνες πρόσφατης στρατιωτικής άσκησης του Ισραήλ και κινήσεις ισραηλινού στρατιωτικού εξοπλισμού, απλά δεν φαίνονται αρκετά σημαντικά για να διακινδυνεύσουν την έκθεση ενός τόσο καλά τοποθετημένου ιρανικού κατασκόπου, είπαν.

Είναι πιθανό η διαρροή να ήταν έργο ενός δυσαρεστημένου αξιωματούχου των ΗΠΑ ή ενός στρατιωτικού υπαλλήλου, όπως συνέβη με τις διαρροές νωρίτερα φέτος και το 2022.

