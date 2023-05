Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία, τη Δύση και «πρωτίστως» τις ΗΠΑ για την ευθύνη τους στις «τρομοκρατικές επιθέσεις» στο έδαφός της, μετά τη βόμβα που εξερράγη στο αυτοκίνητο του του εθνικιστή συγγραφέα Ζαχάρ Πριλέπιν, κατά την οποία τραυματίστηκε ο ίδιος και σκοτώθηκε ο οδηγός του.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας SBU δήλωσε σήμερα (6.5.2023) στο πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την εμπλοκή της στη βομβιστική επίθεση στη Ρωσία εναντίον του αυτοκινήτου του Ζαχάρ Πριλέπιν ή σε άλλες επιθέσεις.

«Επίσημα, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε την εμπλοκή της SBU σε αυτή ή σε άλλες εκρήξεις που συμβαίνουν στις δυνάμεις κατοχής ή στα πρωτοπαλίκαρά τους», μετέδωσε το Ukrinform επικαλούμενο δήλωση της υπηρεσίας ασφαλείας.

«Η ευθύνη γι’ αυτήν την τρομοκρατική επίθεση και για άλλες δεν ανήκει μόνο στις ουκρανικές αρχές αλλά και στους δυτικούς προστάτες της, πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε από τη μεριά του σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «η σιωπή των αρμοδίων διεθνών οργανισμών είναι απαράδεκτη».

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η αποτυχία της Ουάσιγκτον να καταγγείλει αυτήν και άλλες επιθέσεις είναι «αυτοαποκαλυπτική» για την αμερικανική κυβέρνηση.

