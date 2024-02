Θρίλερ με την κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι – Η μητέρα του δεν συμφωνεί για μυστική ταφή

Ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται σχετικά με την κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι, η σορός του οποίου παραδόθηκε στη μητέρα του.

Η παράδοση της σορού του Αλεξέι Ναβάλνι στη μητέρα του έγινε, αφού η ίδια πρώτα υπέγραψε ένα πιστοποιητικό θανάτου που έλεγε ότι ο πέθανε από «φυσικά αίτια».

Της δόθηκε μάλιστα μια προθεσμία τριών ωρών προκειμένου να συμφωνήσει σε μια «μυστική» κηδεία για τον γιο της, αλλιώς οι ρωσικές αρχές θα έπαιρναν πίσω τη σορό και θα την έθαβαν μέσα στις φυλακές.

Η Λουντίλμα, μητέρα του Αλέξεϊ Ναβάλνι δεν ήθελε να διαπραγματευτεί κάτι τέτοιο, κρατά ακόμα τη σορό του αν και το τελεσίγραφο των ρωσικών αρχών έχει λήξει.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στην πλατφόρμα Χ η εκπρόσωπός του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, δεν γνωρίζει αν οι αρχές θα επιτρέψουν την τέλεση κηδείας «με τον τρόπο που επιθυμεί η οικογένεια και όπως αξίζει στον Αλεξέι».

«Η κηδεία δεν έχει γίνει ακόμη. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε νέα», τόνισε η Γιάρμις.

