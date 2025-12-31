Θρίλερ με τον θάνατο της συζύγου του πρώην άνδρα της Τζιλ Μπάιντεν

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο Λίντα Στίβενσον, σύζυγος του Μπιλ Στίβενσον ο οποίος είναι ο πρώην άνδρας της άλλοτε Πρώτης Κυρίας της χώρας, Τζιλ Μπάιντεν. Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της Στίβενσον λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 28ης Δεκεμβρίου μετά από αναφορές για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Οταν μπήκαν μέσα βρήκαν την 64χρονη γυναίκα νεκρή στο σαλόνι.

Τα αίτια θανάτου της γυναίκας ερευνούνται από τις αρχές τις απαντήσεις σύμφωνα με το περιοδικό People θα τις δώσει η νεκροψία νεκροτομή.

Στο κάδρο των ερευνών έχει μπει ο σύζυγός της Μπιλ Στίβενσον, ωστόσο δεν του έχει ασκηθεί δίωξη. Ο γάμος της Τζιλ Μπάιντεν με τον Μπιλ Στίβενσον έγινε το 1970 και πέντε χρόνια μετά το ζευγάρι πήρε διαζύγιο.

Το 1977 η Τζιλ Μπαίντεν παντρεύτηκε τον μέχρι πρότινος πρόεδρων των ΗΠΑ και επικεφαλής των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.