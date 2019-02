Θρίλερ στη Μεσόγειο: Ακυβέρνητο σκάφος με 150 μετανάστες – «Υπάρχουν παιδιά κι έγκυες»

Στο σκάφος βρίσκονται 50 με 60 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και κάποιες που είναι έγκυες και τουλάχιστον 30 παιδιά. Η οργάνωση Alarm Phone, που δέχεται και καταγράφει τηλεφωνικές κλήσεις από πλοία μεταναστών που διατρέχουν κίνδυνο, αναφέρει ότι οι μετανάστες διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο.

Η Alarm Phone αναφέρει στο λογαριασμό της στο Twitter ότι κάποιοι από τους επιβάτες επικοινώνησαν με την οργάνωση και ανέφεραν ότι «υπάρχουν 50-60 γυναίκες και παιδιά ανάμεσά τους», επίσης «άρρωστοι και έγκυες», ότι η μηχανή του σκάφους «έχει πάψει να δουλεύει» και ότι «δεν υπήρχε κανένα σωστικό μέσο εν όψει», παρότι «οι αρχές της Ιταλίας και της Μάλτας ειδοποιήθηκαν περί το μεσημέρι».

URGENT! 150 lives at risk! Alarm Phone was called by a boat coming from Khoms/ #Libya . They say 50-60 women & 30 children among them! There are sick & pregnant ppl. Their engine stopped working. No rescue in sight – authorities in #Italy and #Malta were informed around noon.

Το πλοίο είχε ξεκινήσει από τη Χομς, ανατολικά της Τρίπολης στη Λιβύη.

Λίγο αργότερα, η οργάνωση σε νέο tweet της ανέφερε ότι έχασε κάθε επαφή με το σκάφος και ότι οι ιταλικές αρχές αποποιήθηκαν την ευθύνη για τη διάσωση των μεταναστών, λέγοντας πως επαφίεται στο λιβυκό λιμενικό σώμα.

We have lost contact to the boat and cannot reach the people anymore. The #Italian authorities once again rejected responsibility and informed the Libyan #coastguards . We fear that the people are currently being abducted back to horrible detention camps in #Libya . #united4med

The 150 people who called the Alarm Phone can see a boat but it’s in the far distance. They also saw a plane fly over them. We try to support them but the situation is tense. They are scared to be returned to Libya. They seek freedom in Europe. #united4med

«Είμαι πολύ ανήσυχος για αυτή την κατάσταση. Ουδείς γνωρίζει κάτι για οποιαδήποτε επιχείρηση διάσωσης ως αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Φλάβιο Ντι Τζάκομο, εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης σε ανάρτησή του στο Twitter. «Αυτοί οι άνθρωποι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο» και «πρέπει να σωθούν», συμπλήρωσε ο Ντι Τζάκομο.

Very concerned about this situation.

No one is aware of ANY ongoing rescue operations at the moment.

These people are in grave danger and risking their lives and they must be saved. https://t.co/Mjg10Q2DrA

— Flavio Di Giacomo (@fladig) February 11, 2019