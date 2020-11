Θρίλερ στην Τιφλίδα – Ένοπλος κρατάει ομήρους σε γραφείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται υπόθεση ομηρίας στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τιφλίδα με έναν ένοπλο να έχει ταμπουρωθεί σε ένα γραφείο και να κρατάει ομήρους.

Ο ένοπλος φέρεται να έχει συλλάβει και να κρατάει τους ομήρους σε ένα γραφείο οργανισμού μικροχρηματοδότησης στην Τιφλίδα. Georgia: Unidentified men allegedly broke into the building of a microfinance organization in Tbilisi with weapons and took at least 10 people hostage, local media reported. It is said the building was cordoned off, a special operation could be underway. pic.twitter.com/RyVRdRVKEP https://t.co/fUknQ5oLuv — Lost In Transit… WASH YOUR HANDS (@themistella) November 20, 2020 Τα τοπικά ΜΜΕ είχαν μεταδώσει νωρίτερα πως ένας ένστολος εισέβαλε στα γραφεία τους επιχείρησης και έπιασε 10 ανθρώπους ως ομήρους. Ένα αυτόπτης μάρτυρας στο τηλεοπτικό δίκτυο Rustavi 2 ισχυρίστηκε πως δεν ήταν ένας ο δράστης, αλλά 5 άνθρωποι οπλισμένοι με χειροβομβίδες που εισέβαλαν στο κτήριο, ενώ το ίδιο το μέσο αναφέρει πως οι δρόμοι γύρω από το κτίριο στην Τιφλίδα έχουν αποκλειστεί. BREAKING VIDEO: Hostage situation at microfinance office in #Tbilisi, Georgia, at least 9 people are taken as hostages – one attacker said to be armed with explosives – reports.pic.twitter.com/9LCG3zwWnr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 20, 2020 Σύμφωνα με το Sputnik Γεωργίας, ύστερα από συνεννοήσεις με την αστυνομία έχουν απελευθερωθεί δυο ομήρους. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα στο συμβάν.