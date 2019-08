Θρίλερ στον αέρα για πτήση της Air France!

Συναγερμός ήχησε στο Λουξεμβούργο, όταν ένα αεροσκάφος της γαλλικής αεροπορικής εταιρείας, Air France, το οποίο απογειώθηκε από την Μόσχα και είχε προορισμό την γαλλική πρωτεύουσα, παρουσίασε πρόβλημα.

Οι πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως εξέπεμψε σήμα κινδύνου και το αεροσκάφος άμεσα ετοιμάστηκε για να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Λουξεμβούργο.

Το αεροσκάφος είναι τύπου Airbus A319 και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σερεμέτεβο της Μόσχας με προορισμό το Παρίσι.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Flightradar, το αεροσκάφος έχει προσγειωθεί και αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, θα συνεχίσει την πορεία του με προορισμό την «πόλη του Φωτός».

Air France flight #AF1145 from Moscow (SVO) to Paris (CDG) has declared a general emergency (squawk 7700) and is diverting – reason currently unknown https://t.co/Z2jco6UVD3 pic.twitter.com/ypqgbavW9g

— International Flight Network (@FlightIntl) August 20, 2019