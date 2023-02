Θύμα χάκερς έπεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς άγνωστοι προκάλεσαν μπλακ άουτ στην ζωντανή μετάδοση της σημερινής ομιλίας του στη Ρωσία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ξεκινήσει την ετήσια ομιλία του στο κοινοβούλιο της Ρωσίας, όταν στις οθόνες εμφανίστηκε ένα μήνυμα που ανέφερε «Λάθος 500» και «Τεχνικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Οι χάκερς χτύπησαν τις ιστοσελίδες των κύριων κρατικών καναλιών που αποτελούν μέρος της Πανρωσικής Κρατικής Τηλεόρασης και Ραδιοφωνικής Εταιρείας VGTRK.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ανέφερε ότι η διακοπή στην ομιλία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, οφείλεται σε… επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης – DDoS.

Το Radio Mayak παραδέχτηκε επίσης ότι τα διαδικτυακά κανάλια χτυπήθηκαν από χάκερ.

some #russia`n channels transmitting annual #putIn #address were #DDoS`ed by unidentified #hacker`s during the stream pic.twitter.com/HHOX9j9RFd