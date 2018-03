Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει κάνει τον εθνικισμό συνώνυμο της προεδρίας του. Όταν έχει εσωτερικά ή εξωτερικά (σ.σ. όπως τώρα στην Συρία) προβλήματα, τότε η «απάντηση» είναι μία: Εθνικιστικές «κορώνες», απειλές κατά πάντων και αλυτρωτισμός… όσο δεν πάει!

Η τακτική του γνωστή, ωστόσο φαίνεται τον τελευταίο καιρό πως αποτελεί πηγή έμπνευσης. Πηγή έμπνευσης για… μικρούς σουλτάνους, οι οποίοι «πατώντας» στην ρητορική του Ερντογάν, ονειρεύονται δίχως όριο!

Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι ο κυβερνήτης της Καισαρείας, Νετσατί Σεντούρκ. Ο οποίος πρωταγωνίστησε σε ένα άνευ προηγουμένου εθνικιστικό σόου.

Κρατούσε ένα γιαταγάνι στο ένα χέρι και ένα μεγάφωνο στο άλλο. Βγήκε στο μπαλκόνι του κυβερνείου και απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί αναφώνησε: «Θα μπούμε στη Μοσούλη και στην Ιερουσαλήμ«, σύμφωνα με δημοσίευμα του haberturk.

«Με τη βοήθεια του Αλλάχ θα κατακτήσουμε τη Μανμπίτζ, τη Μοσούλη και την Ιερουσαλήμ«, φώναζε χαρακτηριστικά ο Νετζατί Σεντούρκ.

Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε σε τελετή νεολαίας, με αφορμή την επέτειο των θυμάτων από την επίθεση στην Καλλίπολη το 1915.

Δείτε τις εικόνες

We're going to conquer #Manbij & #Jerusalem with God's willing, declares Necati Şentürk, #Erdogan's governor in #Turkey's Kırşehir province, as he brandishes the sword of Zulfiqar.

In a youth ceremony to bid farewell to a thousand young people to send to #Gallipoli remembrance. pic.twitter.com/1wcZfD3FvX

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 21, 2018