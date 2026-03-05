Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Χέγκσεθ με Κατζ: «Συνεχίστε τον πόλεμο μέχρι τέλους, είμαστε μαζί σας»

Οι δύο υπουργοί Άμυνας συζήτησαν τις επόμενες κινήσεις τους στον πόλεμο με το Ιράν
Αριστερά ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ Ισραέλ Κατζ και δεξιά ο Αμερικανός ΥΠΑΜ Πιτ Χέγκσεθ
Αριστερά ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ Ισραέλ Κατζ και δεξιά ο Αμερικανός ΥΠΑΜ Πιτ Χέγκσεθ / AP Photo/Mark Schiefelbein)

Σε κλίμα απόλυτης συνεργασίας και υποστήριξης πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ και του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της νύχτας (05.03.2026). Οι δύο επικεφαλής συζήτησαν μεταξύ άλλων τα βήματα των δύο χωρών στον πόλεμο κατά του Ιράν αλλά και τη στήριξη της Ουάσινγτον στο Τελ Αβίβ.

Ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε στον Πιτ Χέγκσεθ ότι η συνεργασία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην συντονισμένη επιχείρηση κατά του Ιράν, «αλλάζει την ιστορία». Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον επικεφαλής του Πενταγώνου για την υποστήριξη προς την χώρα του.

Με τη σειρά του, ο Πιτ Χέγκσεθ παρότρυνε τον Ισραηλινό ομόλογό του να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τέλους.

«Συνέχισε μέχρι το τέλος, είμαστε μαζί σου», του είπε.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισραέλ Κατζ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των 6 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επιχείρηση και επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην προστασία της ασφάλειας των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

