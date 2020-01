Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Τριντό για τη συντριβή του ουκρανικού αεροσκάφους

Η Ουκρανία και ο Καναδάς συμφώνησαν να προωθήσουν τη διεξαγωγή μιας αντικειμενικής έρευνας σχετικά με τη συντριβή του ουκρανικού αεροσκάφους στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

«Δεν θα πρέπει να διατυπώνονται εικασίες σχετικά με την τραγωδία. Η Ουκρανία και ο Καναδάς θα χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατό μέσο για να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή μιας αντικειμενικής και πλήρους έρευνας» έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος.

Had second conversation with @JustinTrudeau on the airplane crash in Iran. There should not be speculation about the tragedy; Ukraine and Canada will use all possible means to advocate for an objective and comprehensive investigation.

