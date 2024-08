Τιμ Γουόλς και Κάμαλα Χάρις με αστεία και γέλια στην πρώτη εμφάνισή τους

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο υποψήφιος αντιπρόεδρος για τους Δημοκρατικούς, Τιμ Γουόλς, κατά του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την επιλογή του από την Κάμαλα Χάρας, λέγοντας πως πρόκειται για μια οπισθοδρομική μορφή που «σπέρνει το χάος και τον διχασμό».

«Δεν έχει ιδέα τι σημαίνει να υπηρετείς (το έθνος). Δεν έχει χρόνο γι’ αυτό, είναι πολύ απασχολημένος με το να εξυπηρετεί το δικό του συμφέρον», είπε ο Τιμ Γουόλς κατά την πρώτη του προεκλογική εμφάνιση μαζί με την Κάμαλα Χάρις στη Φιλαδέλφεια.

Κάμαλα Χάρις και Τιμ Γουόλς έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ οι δυο τους δεν σταμάτησαν να γελούν από σκηνής. Με αστεία και σκληρή κριτική κατά του Τραμπ κατάφεραν να ξεσηκώσουν όσους βρίσκονταν στ

Ο κυβερνήτης στη Μινεσότα Tim Walz, αν και οικεία μορφή στις μεσοδυτικές πολιτείες, δεν ήταν ως τώρα ιδιαίτερα γνωστός εκτός της πολιτείας και της περιοχής του. Ο πρώην καθηγητής σε δημόσιο σχολείο και προπονητής του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, επαρχιώτης, λάτρης του κυνηγιού, επιδίωξε να δώσει την εικόνα πολιτικού που μιλάει ανυπόκριτα στην πρώτη του εμφάνιση αφού εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο.

«Αν δοθεί στον Τραμπ η ευκαιρία να επιστρέψει, θα ξαναρχίσει από ακριβώς εκεί όπου σταμάτησε πριν από τέσσερα χρόνια, όμως αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πολύ, πολύ πιο σοβαρά», ανέφερε, κατηγορώντας τον μεγιστάνα πως βάλθηκε να «μειώσει τις ελευθερίες μας» και να «βοηθήσει τους πλουσιότερους».

«Μην απατάσθε: τα βίαια εγκλήματα αυξήθηκαν επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Κι αυτό χωρίς να λογαριάζουμε τα εγκλήματα που διέπραξε εκείνος», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια και ηχηρές επιδοκιμασίες από το πλήθος.

Αντίθετα με όσα προβλέπει το πρόγραμμα του Ρεπουμπλικάνου, η υποψήφια των Δημοκρατικών, η Χάρις, μπορεί να «ξαναφέρει τη χαρά» στις ΗΠΑ, είπε ακόμα ο Γουόλς.

Since the day I announced my candidacy, I set out to find a partner who can help unite our nation and move us forward—a fighter for the middle class and patriot who believes in the promise of America.



I am here today because I found such a leader: Governor @Tim_Walz. pic.twitter.com/t1OnTsUZ4j