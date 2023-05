Η θρυλική τραγουδίστρια Τίνα Τάρνερ (Tina Turner) πέθανε σε ηλικία 83 ετών, ύστερα από μακρά ασθένεια, και πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας ως παρακαταθήκη τα τραγούδια που «έντυσε» με τη μοναδική φωνή της.

«Η Τίνα Τάρνερ (Tina Turner), η «Βασίλισσα του Rock’n Roll» πέθανε ήσυχα σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Kusnacht, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», ανάφεραν σε σχετική ανακοίνωση οι εκπρόσωποι της.

Η Τίνα Τάρνερ (Tina Turner) «έφυγε» μόλις πέντε μήνες μετά τον θάνατο του γιου της, Ρόνι. Ο μεγαλύτερος γιος της, ο Κρεγκ, είχε αυτοκτονήσει με όπλο μέσα στο σπίτι του, τον Ιούλιο του 2018, σε ηλικία 59 ετών. Στις 9 Δεκεμβρίου 2022, βίωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια της ζωής της: Ο Ρόνι βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 62 ετών, ύστερα από άνιση μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Είχε πρωταγωνιστήσει με τη μητέρα του στη βιογραφική ταινία “What’s Love Got To Do With It”, το 1993, η οποία αφηγούνταν την ιστορία της ζωής της διάσημης τραγουδίστριας.

Βραβεία και ρεκόρ για τη «Βασίλισσα του Rock’n Roll», Τίνα Τάρνερ

Γεννήθηκε το 1939 ως Άννα Μέι Μπούλοκ στο Νάτμπους του Τενεσί. Ο πατέρας της ήταν επιστάτης σε φάρμα και η μητέρα της εγκατέλειψε την οικογένεια όταν η μετέπειτα σταρ της ροκ ήταν μόλις 11 ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της στα μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν την ανακάλυψε ο Άικ Τάρνερ και της άλλαξε το όνομα σε Τίνα Τάρνερ, προτού ακόμη παντρευτούν στην Τιχουάνα του Μεξικού. Χώρισε το 1976 αφού – όπως αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία της – έπεσε θύμα συζυγικής βίας. Διαζύγιο πήρε δύο χρόνια αργότερα.

Το 1985 γνώρισε τον Έρβιν Μπαχ, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό επί 27 χρόνια, πριν παντρευτούν το 2013.

Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «What’s Love Got to Do with It» και «(Simply) The Best». Έγινε ευρέως γνωστή και τα άλμπουμ της πούλησαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Grammy, καθώς και τρία Grammy Hall of Fame Awards και ένα Grammy Lifetime Achievement Award.

Επίσης, έχει εισαχθεί μαζί με τον Άικ Τάρνερ στο Rock and Roll Hall of Fame και έχει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και στο St. Louis Walk of Fame.

Το 2000 η Τίνα Τάρνερ έγινε η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες συναυλίες μέσα σε έναν χρόνο, μεταξύ των οποίων 25 συναυλίες στην Wembley Arena και 5 συναυλίες στο Wembley Stadium (τρεις το 1996 και δυο το 2000).

Η τελευταία της συναυλία ήταν στο Σέφιλντ το 2009.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης, της οποίας οι επιτυχίες βρίσκονται στο Top40 επί έξι συνεχόμενες δεκαετίες. Στο Top40 έχουν συμπεριληφθεί 34 επιτυχίες της.

Το περιοδικό “Rolling Stone” κατέταξε την Τάρνερ στην 63η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και στην 17η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

To 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Κένεντι.

H Τίνα Τάρνερ έχει εμφανιστεί σε ταινίες, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου της Acid Queen στο ροκ μιούζικαλ Tommy (1975), του πρωταγωνιστικού ρόλου στο Mad Max Beyond Thunderdome (1985) μαζί με τον Μελ Γκίμπσον και του ρόλου στην ταινία Last Action Hero (1993).

