Τίρανα: Ένοπλοι ληστές «μπούκαραν» σε αεροπλάνο

«Πανικός» επικράτησε στο διεθνές αεροδρόμιο των Τιράνων, όταν ένοπλοι εισέβαλαν και άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό από αεροσκάφος!

Οι ένοπλοι μασκοφόροι ληστές μπήκαν στο αεροδρόμιο από μια είσοδο που χρησιμοποιείται από την πυροσβεστική υπηρεσία, έκλεψαν τα χρήματα και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη από την αστυνομία, με ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα ένας από τους δράστες να σκοτωθεί.

